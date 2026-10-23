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Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Tarek El-Lahib +49 1525 2376589
Logo der Firma Autoankauf Stressfrei

Autoankauf Ibbenbüren – Fahrzeugverkauf am Teutoburger Wald mit Abholung und Abmeldung

In der ehemaligen Bergbaustadt im Tecklenburger Land kauft Autoankauf Stressfrei Gebrauchtwagen, Unfallwagen und Fahrzeuge mit Motorschaden an – Bewertung per WhatsApp, Abholung vor Ort

(lifePR) (Bochum, )
Autoankauf Ibbenbüren – Ihr Auto im Tecklenburger Land einfach verkaufen

Ibbenbüren liegt im Kreis Steinfurt am Nordhang des Teutoburger Waldes. Über Generationen war die Stadt vom Steinkohlenbergbau geprägt, heute ist sie mit rund 52.000 Einwohnern ein lebendiges Mittelzentrum zwischen Münster und Osnabrück. Die A30 führt direkt am Stadtgebiet vorbei, und viele Menschen pendeln täglich in die Nachbarstädte oder ins nahe Niedersachsen. Gerade auf dem Land ist das Auto unverzichtbar – und irgendwann steht der Verkauf an. Autoankauf Stressfrei aus Bochum macht das einfach: Bewertung per WhatsApp, ein faires Angebot und die Abholung direkt bei Ihnen.

Neben der Innenstadt rund um den Aasee gehören Laggenbeck, Dörenthe, Püsselbüren, Uffeln, Bockraden, Schierloh, Lehen und Osterledde zu Ibbenbüren. Die Postleitzahlen liegen zwischen 49477 und 49479. Wir holen Ihr Fahrzeug in jedem Ortsteil ab, auch auf Höfen außerhalb der Ortskerne.

Auto verkaufen in Ibbenbüren – der Ablauf

Vier Schritte, ein Termin:

Schritt 1 – Anfrage per WhatsApp
Fotos oder ein Video, Ihre Postleitzahl in Ibbenbüren, Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand und alle bekannten Mängel.

Schritt 2 – Angebot erhalten
Wir melden uns zeitnah mit einem unverbindlichen Angebot – ohne Druck.

Schritt 3 – Abholung planen
Nach Ihrer Zusage kommen wir zu Ihnen, ob nach Laggenbeck, Dörenthe oder in die Innenstadt.

Schritt 4 – Übergabe
Kaufvertrag, Quittung, Schlüssel und Papiere – erledigt bei einem Besuch. Die Abmeldung übernehmen wir auf Wunsch kostenfrei.

Mehr Informationen: Auto verkaufen | Autoankauf mit Abholung

Unfallwagen und Motorschaden in Ibbenbüren

Auch Fahrzeuge mit größeren Schäden haben bei uns ihren Wert. In Ibbenbüren kaufen wir unter anderem:

Unfallwagen – auch nach Wildunfällen auf Landstraßen
Fahrzeuge mit Motor-, Turbo- oder Getriebeschaden
Fahrzeuge ohne TÜV oder mit Mängeln im Prüfbericht
Ältere Fahrzeuge mit Rost oder hoher Laufleistung
Transporter und Firmenwagen mit Verschleiß

Wir bewerten ehrlich und bleiben bei der Übergabe bei unserem Angebot.

Weiterführende Infos: Unfallwagen Ankauf Ibbenbüren | Auto mit Motorschaden verkaufen Ibbenbüren | Autoankauf ohne TÜV

Schrottauto in Ibbenbüren – kostenfreie Abholung

Fahrzeuge am Ende ihrer Laufzeit holen wir in Ibbenbüren kostenfrei ab:
Schrottautos aller Marken und Baujahre
Fahrzeuge mit Totalschaden
Lange abgestellte Fahrzeuge aus Scheunen und Garagen
Auf Wunsch mit Verwertungsnachweis

Mehr dazu: Schrottauto Ankauf Ibbenbüren | Unfallauto verkaufen

KFZ-Abmeldung in Ibbenbüren – übernehmen wir

Den Weg zum Straßenverkehrsamt des Kreises Steinfurt nehmen wir Ihnen auf Wunsch kostenfrei ab:
Abmeldung des Fahrzeugs bei der zuständigen Stelle
Übernahme aller Dokumente und Schlüssel
Kaufvertrag und Quittung bei der Übergabe
Kostenlose Abholung in Laggenbeck, Dörenthe, Püsselbüren oder der Innenstadt
Fahrzeuge aller Art in Ibbenbüren

Mehr zum Ankauf vor Ort finden Sie beim Autoankauf Ibbenbüren, beim Autoankauf Ibbenbüren der Autoankauf Zentrale und beim Auto Ankauf in Ibbenbüren.

Wir kaufen in Ibbenbüren:
PKW aller Marken
Kombis, Vans und SUVs
Transporter und Nutzfahrzeuge
Fahrzeuge aus Landwirtschaft und Handwerk
Wohnmobile und Wohnwagen
Motorräder

Mehr dazu: Autobarankauf Ibbenbüren | Autoankauf in der Nähe

Autoankauf im Münsterland

Neben Ibbenbüren sind wir im Kreis Steinfurt und im gesamten Münsterland für Sie unterwegs:

Auto Ankauf Greven | Auto Ankauf Ahlen | Schrottauto Ankauf Bocholt

FAQ – Häufige Fragen zum Autoverkauf in Ibbenbüren
  1. Holen Sie auch auf Höfen außerhalb von Ibbenbüren ab?
    Ja. Wir kommen auch in die Bauerschaften und auf abgelegene Grundstücke.
  2. Kaufen Sie Unfallwagen nach Wildunfällen an?
    Ja. Wildunfälle sind auf den Landstraßen im Tecklenburger Land häufig – solche Fahrzeuge kaufen wir regelmäßig an.
  3. Muss das Fahrzeug angemeldet sein?
    Nein. Wir kaufen auch abgemeldete und lange abgestellte Fahrzeuge.
  4. Übernehmen Sie die Abmeldung im Kreis Steinfurt?
    Ja, auf Wunsch kostenfrei.
  5. Wie schnell ist eine Abholung möglich?
    In der Regel innerhalb weniger Werktage nach Ihrer Zusage.
  6. Sind Sie auch in Hörstel, Recke und Mettingen tätig?
    Ja. Wir kaufen im gesamten Kreis Steinfurt und im Münsterland an.
Jetzt Kontakt aufnehmen – Auto in Ibbenbüren stressfrei verkaufen

WhatsApp-Bewertung: PLZ + Fotos/Video + Kilometerstand → schnelle Rückmeldung
Hotline: 01746982972
Website: www.autoankauf-stressfrei.de
Firmensitz: Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de
Erreichbar: Mo–Sa, 08:00–20:00 Uhr

Über Autoankauf Stressfrei – Fahrzeugankauf vom Ruhrgebiet bis ins Münsterland

Autoankauf Stressfrei hat seinen Sitz in Bochum und kauft seit Jahren Fahrzeuge in ganz Nordrhein-Westfalen an. Privatpersonen, Landwirte und Betriebe schätzen die schnelle und faire Abwicklung.

Für die Erstbewertung genügt eine WhatsApp-Nachricht mit Fotos. Wir kaufen Gebrauchtwagen, Unfallwagen, Fahrzeuge mit Motorschaden, Nutzfahrzeuge und Schrottautos.

Was uns auszeichnet:

Faire und transparente Bewertung — keine versteckten Abzüge nach der Besichtigung

Erstbewertung per WhatsApp — ohne Terminpflicht

Kostenlose KFZ-Abmeldung auf Wunsch — ohne Behördengang für den Verkäufer

Schnelle Abwicklung — Abholung meist innerhalb weniger Werktage

Ankauf auch bei Mängeln — Motorschaden, Unfallschaden oder abgelaufener TÜV sind kein Problem

Kostenlose Fahrzeugabholung direkt beim Kunden

Bundesweiter Service — mit Schwerpunkt in NRW und im Ruhrgebiet

Ob in Ibbenbüren, Hörstel, Recke oder Mettingen – Autoankauf Stressfrei kommt zu Ihnen. Wir sind montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr erreichbar.

Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
01746982972
info@autoankauf-stressfrei.de
www.autoankauf-stressfrei.de

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Autoankauf Stressfrei

Autoankauf Stressfrei ist Ihr regionaler Ansprechpartner für den schnellen, fairen und unkomplizierten Autoverkauf in Nordrhein-Westfalen. Wir kaufen Gebrauchtwagen, Unfallwagen, Fahrzeuge mit Motorschaden sowie Schrottautos direkt vor Ort an – inklusive kostenloser Abholung und Fahrzeugabmeldung. Durch unsere langjährige Erfahrung und unser Netzwerk im Autoexport können wir auch für Fahrzeuge mit Mängeln stets einen fairen Ankaufspreis anbieten.

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