Kontaktmöglichkeiten beim Autoverkauf

Bestimmte Fahrzeuge lassen sich nur sehr schwer für den deutschen Markt verkaufen, sie weisen viele Mängel auf es fehlt Beispiel ein Frischer TÜV, es gibt viele Beulen und Kratzer am Auto Motorkontrollleuchte leuchtet und die Reifen sind schon abgefahren. Solche Fahrzeuge im deutschen Markt zu verkaufen ist etwas schwierig daher haben wir uns für den Autoexport spezialisiert.Wir kaufen für den Export bevorzugt Autos mit Mängel es können natürlich neben Motor und Getriebe schaden auch Hagelschaden Brandschaden Wasserschaden und andere Schäden am Fahrzeug sein die in Deutschland nur sehr kostenintensiv repariert werden können. Bieten Sie uns Ihren Gebrauchtwagen oder Unfallwagen an und wir unterbreiten Ihnen gerne ein faires AngebotNeben unserer autoankauf Hotline können Sie uns auch über WhatsApp oder über unseren Kontaktformular eine E-Mail schicken mit Fahrzeugangaben und Ihre Kontaktdaten können unsere mobilen Autohändler rufen Sie zurückVorort Fahrzeugbewertung dafür können unsere Autohändler direkt zum Auto kommen und mit ihm gemeinsam ihren Gebrauchtwagen begutachten diesen Service bieten wir kostenlos und unverbindlich an.Über Reklamationen und Rückgaberecht brauchen Sie sich mit uns als autoankauf Dienst überhaupt keine Sorgen zu machen wir kaufen für den Ausland und sind an Gebrauchtfahrzeuge mit Mängel interessiert wir kaufen wie gesehen.Für folgende Automarken wie VW, Chrysler, Isuzu, Mini, Skoda, Citroen, Iveco, Mitsubishi, Smart, Dacia, Jaguar, Nissan, SsangYong interessieren wir uns besonders und zahlen entsprechen Faire Preise.