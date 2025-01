Autohändler in Bochum bieten durch einen mobilen Autoankauf Faire Autoankaufpriese

Schnelle und unkomplizierte Abwicklung

Wir garantieren Ihnen einen reibungslosen Verkaufsprozess ohne versteckte Kosten. Von der ersten Anfrage bis zur Fahrzeugübereignung verläuft alles transparent und kundenfreundlich. Faire Preise

Unser erfahrenes Team bewertet Ihr Fahrzeug kostenlos und bietet Ihnen einen fairen Marktpreis – ganz ohne Verpflichtung. Kostenloser Abholservice

Als mobiler Autohändler holen wir Ihr Fahrzeug direkt bei Ihnen vor Ort in Bochum ab. Sie müssen sich um nichts kümmern. Wir kaufen jedes Fahrzeug

Ob Unfallwagen, Diesel, Benziner, Elektroauto oder ein Fahrzeug mit hohem Kilometerstand – wir kaufen Autos aller Marken und Modelle.

Anfrage stellen: Kontaktieren Sie uns telefonisch, per WhatsApp oder über unser Online-Formular. Teilen Sie uns die wichtigsten Informationen über Ihr Fahrzeug mit, wie Marke, Modell, Baujahr und Zustand. Fahrzeugbewertung: Wir bewerten Ihr Fahrzeug kostenlos und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot. Termin vereinbaren: Wenn unser Angebot für Sie passt, vereinbaren wir einen Abholtermin in Bochum oder Umgebung. Bezahlung und Abholung: Wir zahlen den vereinbarten Preis in bar oder per Überweisung – direkt bei der Fahrzeugabholung. Zudem kümmern wir uns um die Abmeldung Ihres Fahrzeugs.

Zeitersparnis: Kein langwieriges Inserieren oder Verhandeln mit potenziellen Käufern.

Welche Unterlagen benötige ich für den Autoankauf?

Bitte halten Sie folgende Dokumente bereit: Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I), Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II), HU/AU-Bescheinigung (falls vorhanden) und Ihren Personalausweis. Kann ich auch ein Auto ohne Papiere verkaufen?

Ja, auch das ist möglich. Kontaktieren Sie uns, und wir klären die Details individuell mit Ihnen ab. Was passiert, wenn mein Auto nicht mehr fahrtüchtig ist?

Kein Problem! Wir holen Ihr Fahrzeug kostenlos bei Ihnen ab – auch wenn es nicht mehr fahrbereit ist. Wie schnell bekomme ich mein Geld?

Die Bezahlung erfolgt sofort bei der Fahrzeugübergabe, entweder in bar oder per Überweisung. Kaufen Sie auch Autos mit Unfallschäden?

Ja, wir sind auch an Unfallfahrzeugen interessiert. Der Zustand des Fahrzeugs spielt keine Rolle.

Der Verkauf eines Autos kann oftmals mit vielen Fragen und Unsicherheiten verbunden sein. Wir von Autoankauf Bochum stehen Ihnen als mobiler Autohändler in Bochum zur Seite und sorgen für einen schnellen, unkomplizierten und sicheren Autoankauf. Egal, ob Ihr Fahrzeug alt, defekt oder nicht mehr fahrbereit ist – wir sind Ihr Ansprechpartner in Bochum und Umgebung.Sind Sie bereit, Ihr Auto schnell und unkompliziert zu verkaufen ? Kontaktieren Sie uns jetzt und lassen Sie sich ein kostenloses Angebot erstellen! Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Nachricht über WhatsApp. Wir freuen uns darauf, Ihnen weiterzuhelfen.