Abholung von Unfallwagen nachdem Autoankauf

In der Regel sind Unfallfahrzeuge auch nicht mehr fahrtüchtig oder Unsicher daher bietet unser Autoankauf auch die Abholung dieser alten Fahrzeuge durch firmeneigenen Abschleppdienst

Unfallwagen Ankauf für den Autoexport



Es gibt unterschiedliche Gründe das ein Unfallauto nicht mehr gefahren werden sollte.



Leider lassen sich nicht alle Schäden nach einem Unfall problemlos beheben, besonders private Autobesitzer sind an dem Ankauf von Unfallfahrzeugen nicht interessiert. Alleine der Gedanke dass sich vielleicht in einem Auto das man selbst fährt jemand sich mal das Leben genommen hat oder ein technisches Problem nicht gefunden worden ist macht für viele private Auto Interessenten einen Unfallwagen eigentlich Wertlos.



Autohändler verkaufen manchmal Unfallfahrzeuge als unfallfrei an



Dieses Problem kennen viele Autobesitzer die sich mal ein Auto gekauft haben und erst im Laufe der Jahre feststellen müssen dass sich bei ihrem eigenen Wagen doch noch um einen Unfallwagen handelt.



Ob ein Auto einen Unfall erlitten hatte oder nicht kann man als nicht Experte nur schwer erkennen, neben Lack Prüfungen gibt es auch andere Prüfungen an Lenkrad Pedale und weitere Bereiche im und am Auto die man prüfen sollte beim Autoankauf.



Auto verkaufen für den Export oder zum verschrotten



Als Eigentümer von einem Unfallwagen sollte man ehrlich sein und seinen eigenen Unfallwagen auch als Unfallwagen deklarieren um spätere Reklamationen nicht zu fürchten. Allerdings gibt es auch Firmen wie die Firma Autoankauf stressfrei die gezielt nach Unfallfahrzeug sucht, und zwar für den in und Ausland oder für den Teilemarkt also Autoverwerter.



Ein Unfallwagen Angebot erhält man einfach telefonisch über E-Mail oder auch ganz bequem über unseren WhatsApp Autoankauf Service Telefon. Dort können Bilder von der Unfallstelle mitgeteilt werden, ferner kommt auch ein Mitarbeiter ein erfahren Autohändler direkt zum Auto und begutachtet den Unfallwagen.



Die wichtigste Frage für einen Unfallwagen Besitzer ist und bleibt was mein Auto wert ist, dieses erfährt ein Autobesitzer in der Regel direkt beim Besichtigen. Profitieren auch Sie von einem umfangreichen Autoankauf Dienst der keine Wünsche offen lässt und kontaktieren Sie uns heute noch für ihren Gebrauchtwagen oder Unfallwagen Verkauf für den Autoexport.