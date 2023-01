Ihr Auto hat kein TÜV mehr? Dann müssen diese Punkte beim Verkauf berücksichtigt werden

Was ist besser? Der Verkauf an einen Händler oder an eine Privatperson?Mittlerweile gibt es Unterschiede zwischen dem Verkauf eines Gebrauchtwagens mit TÜV und dem Verkauf eines Gebrauchtwagens ohne TÜV. Gebrauchtwagen ohne gültige TÜV-Plakette zu verkaufen, ist mit der Zeit schwierig geworden. Die strengeren Umweltauflagen sind der Grund, warum der Neuwagenmarkt boomt, und wodurch sich die Zahl gebrauchter Fahrzeuge auf dem Markt stark gestiegen ist. Somit hat ein Gebrauchtwagen dessen TÜV abgelaufen ist, mehr Nachteile als ein Wagen mit noch bestehendem TÜV. Trotz alle dem, kann man Gebrauchtwagen mit abgelaufenem TÜV ebenfalls verkaufen- wenn man auf bestimmte Punkte achtet.Die Notlösung: Man gibt seinen Gebrauchtwagen an den AutoverwerterDie obige Lösung ist mit ein die schlechteste. Sie sollte nur angewendet werden, wenn das Auto bereits sehr alt ist, aber noch nicht als Oldtimer gilt, viele hunderttausend Kilometer gefahren ist, ein Unfallwagen, dessen Schäden einen zu niedrigen Wert ausgelöst haben oder über massive Rostschäden verfügt. All diese Punkte führen nämlich zu einer nahezu unmöglichen Zuteilung einer gültigen TÜV-Plakette. Wird das Fahrzeug an einen Autoverwerter abgegeben, kann es sogar dazu führen, dass sogar Kosten auf den Besitzer des Autos kommen, statt das er einen zumindest geringen Betrag zurückerlangt. Im Regelfall erhält er jedoch den aktuellen Schrottwert des Wagens, da der Autoverwerter das Fahrzeug ausschlachten und in Einzelteile weiterveräußern kann.Verkauf auf dem privaten Automarkt? Ein komplizierter WegOb sich ein Verkauf auf dem privaten Automarkt lohnt, ist vom Zustand des Fahrzeugs abhängig. Geben Sie eine Anzeige für den Verkauf eines Wagens ohne gültiger TÜV-Plakette auf, so sollten Sie sich im Klaren sein, dass die Bewertung dieses Autos spürbar niedriger ausfallen wird. Genauer gesagt, wird weniger Geld für das Auto gezahlt, als für ein Auto mit einer gültigen TÜV-Plakette. Sind es allerdings Kleinigkeiten die dem TÜV im Weg stehen, welche schnell und einfach behoben werden können, so ist der Verlust natürlich geringer als bei gravierenden Schäden. In allen Fällen sollte jedoch ein Kaufvertrag abgeschlossen werden, in dem sowohl festgehalten wird, dass das Auto keinen TÜV hat als auch, dass alle Mängel aufgezählt werden.Die komfortable Lösung: Der Verkauf an einen AutohändlerIst Ihnen der Aufwand auf dem privaten Automarkt zu groß und Sie möchten keine Zeit oder Geduld dafür aufbringen, ob Sie das Fahrzeug schlussendlich hier loswerden, können Sie sich an professionelle Autohändler wenden. Diese verfügen in der Regel über die notwendigen Export-Kontakte, sodass Sie Autos welche in Deutschland keine Zukunft haben, ins Ausland exportieren und weiterverkaufen können. Dadurch kann Ihnen ein Autohändler für Ihren Wagen ohne gültige TÜV-Plakette ein gutes Angebot machen. Darüber hinaus müssen Sie keine späteren Regressansprüche fürchten und haben schlussendlich viel Zeit gespart.Weitere Informationen finden Sie unter AUTOANKAUF JOYN Das Autoankauf-Joyn .de Team verfügt über langjährige professionelle Erfahrung im Autoankauf und der Autobewertung aller Fahrzeugtypen. Mit Sitz im Ruhrgebiet hat Autoankauf-Joyn eine zentrale Lage, um Fahrzeuge aus ganz Deutschland abzuholen und vor Ort zu bewerten.