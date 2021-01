Unfallwagen sicher und schnell verkaufen

Der Verkauf von einem Wagen mit einem Unfallschaden ist nicht nur ärgerlich, sondern ist auch eine komplizierte Angelegenheit samt der Beachtung von wesentlichen Aspekten beim Verkauf des Unfallfahrzeuges. Die nachfolgenden Ausführungen sind daher eine konzentrierte Darstellung der zentralsten Informationen über den schnellen und sicheren Verkauf von einem Unfallwagen, umso einerseits noch einen guten Kaufpreis für den unfallgeschädigten PKW zu erhalten und andererseits alle zivilrechtlichen und strafrechtlichen Schwierigkeiten im Kontext des Verkaufes zu vermeiden.Der deutsche Gesetzgeber hat keine genauen Angaben gemacht, wann ein Unfallfahrzeug als Unfallfahrzeug einzustufen ist. Daher erfolgt auch die Einstufung eines Unfallfahrzeuges immer anhand der juristischen Auslegung einer Einzelfallbetrachtung. Allerdings können Sie sich eine Faustregel zur Einstufung eines Unfallfahrzeuges merken:Dies gilt nicht nur bei einem typischen Verkehrsunfall, sondern umfasst jegliche Beschädigung am PKW durch äußere Einwirkungen, also auch Schäden durch Unwetter, Einbruch usw.Bei einem Unfallfahrzeug stellt sich irgendwann die zentrale Frage:Eine eindeutige Antwort auf diese Frage kann nicht wirklich gegeben werden, sondern muss immer in Abhängigkeit von Baujahr, Schadensform, Autotyp, Nachfrage auf dem Automarkt und vor allem die Kosten für die Reparatur betrachtet werden. Bei zu hohen Kosten für die Reparatur der Instandsetzung des Unfallschadens am PKW sollte das Unfallfahrzeug nicht repariert werden, denn auch nach einer ordnungsgemäßen Instandsetzung des Unfallschadens bleibt ein Unfallfahrzeug immer noch ein Unfallfahrzeug. Daher sollte der Wagen mit dem Unfallschaden bei zu hohen Kosten für die Reparatur immer als PKW mit Unfallschaden verkauft werden. Jedoch ungeachtet des Unfallschadens sollten einige Aspekte beim Verkauf eines Unfallfahrzeuges beachtet werden, umso noch einen angemessenen Kaufpreis für den PKW mit dem Unfallschaden zu erhalten. Der Wagen sollte - trotz des Schadens - immer in einem sauberen und kompletten Zustand verkauft werden. Des Weiteren sollten die Realisierung von kleinen und insbesondere preiswerten Schönheitsreparaturen und die Kontrolle von Luftdruck, Bremsflüssigkeit, Ölstand, Kühlwasser usw. unbedingt gemacht werden. Für den Verkauf sollten seriöse Online-Portale benutzt werden, denn mittlerweile existiert in Deutschland ein sehr großes Händlernetz mit Schwerpunkt für den Ankauf von PKWs mit Unfallschäden.Bei einem wirtschaftlichen Totalschaden am Wagen haben Sie zwei Möglichkeiten, und zwar den Verkauf oder die Verschrottung des Unfallfahrzeuges. In Abhängigkeit vom Baujahr, Automarke und Bautyp sollten Sie den Wagen - trotz des Totalschadens - immer verkaufen. Der Ankauf von solchen Autos ist für viele Händler durchaus noch lohnenswert, denn diese Art von Autos werden oftmals ins Ausland verkauft oder auch zum Ausschlachten für Ersatzteile angeboten.Sofern Sie Ihren Unfallwagen verkaufen wollen, müssen Sie unbedingt den Käufer über den Unfallschaden am Wagen umfassend aufklären. Um sämtliche Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Haftung von Sachmängeln zu vermeiden, sollten daher die Schäden im Kaufvertrag festgehalten werden. Ein Verschweigen von irgendwelchen Sachmängeln können zivilrechtliche und teilweise auch strafrechtliche Rechtsfolgen verwirklichen, denn das vorsätzliche Verschweigen von Schäden am Wagen durch einen Unfall verwirklicht einerseits eine zivilrechtliche Haftung im Sinne der (Teil-) Erstattung des Kaufpreises und den Rücktritt des Kaufvertrages und andererseits den Straftatbestand des Betruges im Sinne des § 263 Strafgesetzbuches. 