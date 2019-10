Zum Traumauto in nur zwei Stunden

Gewünschtes Auto aussuchen Probefahrt Kaufentscheidung Vertrag unterzeichnen Bezahlung Fahrzeug mitnehmen

Ölstand

Kühlwasser

sämtliche Beleuchtungen

Sicht zur Seite und nach hinten

Wie klingt der Wagen beim Anlassen?

Wie fühlen sich die Sitze an?

Wie liegt der Wagen in den Kurven?

Wie ist die Aerodynamik?

Ist die Kofferraumgröße ausreichend?

Die Suche nach DEM Auto, das keine Wünsche offen lässt, kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Der Kauf nachdem die Auswahl getroffen wurde, sollte dann bestenfalls nur noch Formsache sein und wenig Zeit in Anspruch nehmen. Leider sieht der Regelfall für den Autokauf anders aus, es kann sehr aufwendig und langwierig werden. Eine Servicelücke in unserer schnelllebigen Zeit, dachte sich Familie Niedermayer und entwickelte den Service für den Familienbetrieb Autohaus Niedermayer.Sie können nach zwei Stunden mit Ihrem Wunschauto nach Hause fahren. Alles was dazu notwenig ist, sind diese sechs Schritte:Mittlerweile gehört ein virtuelles Schaufenster zum Image eines etablierten Autohauses. Die Fahrzeuge mit detaillierten Informationen können auf der Website nach allen Kriterien gefiltert und ausgewählt werden. Suchen Sie Ihren Favoriten unter den mit "Express Kauf" gekennzeichneten Fahrzeugen aus - am Besten vor dem Besuch des Händlers.Daten und Fakten sind das eine für die Auswahl. Entscheidend ist aber die Probefahrt. Kann das Auto Sie überzeugen?Überzeugt Sie die Probefahrt, geht es um die Frage aller Fragen: Autokauf, ja oder nein? Beim Expresskauf müssen Sie sich bis spätestens 15 Uhr entscheiden, um noch am selben Tag mit Ihrem neuen Wagen losstarten zu können.Nun fehlt nur noch Ihre Unterschrift und als zusätzliche Aufwandserleichterung kann das aktuelle Auto in Zahlung gegeben werden.Die Art der Bezahlung erfolgt in der Regel und je nach Absprache in bar, mit Leasing bzw. Finanzierung oder per Banküberweisung.Für Ihre erste offizielle Fahrt brauchen Sie ein Kurzzeitkennzeichen. Sie können es beim Autohändler kaufen. Und los geht es.Ein Expresskauf bietet viele Vorzüge, zu bedenken ist: Eine Fahrzeugaufbereitung nach dem Expresskauf ist nicht enthalten. Sie beinhaltet normalerweise die Innenreinigung oder das Entfernen von Kleberesten auf dem Autolack. Wenn Sie Equipment nachrüsten möchten, ist das auch nicht innerhalb der zwei Stunden zu machen.Das Konzept des Expresskaufes zieht immer weitere Kreise: Viele zufriedene Kunden reisen aus großen Teilen Deutschlands an, wie dem Saarland, Nordrhein-Westfalen oder sogar aus Schleswig-Holstein, um bei Auto Niedermayer ihr Traumauto innerhalb von zwei Stunden zu bekommen.Tipps für den reibungslosen Autokauf in zwei Stunden finden Sie in den Short Facts.