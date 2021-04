Mit einer Bootsfahrt in den Frühling starten

AUSGEZEICHNET.ORG hat im Januar und Februar 2021 eine deutschlandweite repräsentative Umfrage mit 2.353 Teilnehmenden zum Markenvertrauen in Onlineshops für Bootszubehör durchgeführt. Zur Auswahl standen 24ocean, AWN, Bootskram, Osculati und SVB. AWN hat mit 23,3 % die meisten Stimmen erhalten.



Den Saisonstart für den Wassersport vorbereiten

Der Frühling kommt näher. Es ist somit an der Zeit, das Boot für die Saison herzurichten. Besonders nach der Zeit im Corona-Lockdown ist die Vorfreude groß, wieder auf das Wasser hinaus zu fahren. Das Gefühl beim Bootfahren ist mit nichts zu vergleichen: abgekoppelt vom Rest der Welt, draußen an der frischen Luft, dem Rauschen des Wassers lauschend, kann man zu sich finden und Entspannung erreichen. Auch in dieser Zeit, in der die Geschäfte nur eingeschränkt geöffnet haben, muss niemand darauf verzichten, das eigene Boot zu überholen und alle weiteren Vorbereitungen für den Saisonstart zu treffen. Onlineshops für Boote bieten ein großes Angebot an Ersatzteilen, Artikeln für die Bootspflege und passende Bekleidung. Eine telefonische Beratung unterstützt bei der Auswahl. Einem Bootsausflug über das verlängerte Osterwochenende steht also nichts im Wege.



AWN ist der Anbieter mit dem größten Markenvertrauen in Deutschland

Bootssport zählt zu den anspruchsvolleren Freizeitbeschäftigungen. Aus diesem Grund ist es wichtig, das Zubehör bei vertrauenswürdigen Anbietern zu kaufen. AUSGEZEICHNET.ORG hat zur Orientierungshilfe eine deutschlandweite repräsentative Umfrage zum Markenvertrauen in Onlineshops für Boote durchgeführt. Die Umfrage hatte 2.353 Teilnehmende. Zur Auswahl standen: 24ocean, AWN, Bootskram, Osculati und SVB. AWN hat mit 23,3% die meisten der Stimmen erhalten, gefolgt von 24ocean mit 21,7%, Bootskram mit 21,7%, SVB mit 19,1% und Osculati mit 14,2% der Stimmen.



Christoph Steinkuhl, der Geschäftsführer des Testsiegers AWN, äußert sich wie folgt: „Die Anstrengungen und Aktivitäten der letzten 16 Monate zahlen sich jetzt aus. Nach 5 Awards im Jahr 2020 nun den Award Deutschlands Testsieger für Markenvertrauen von AUSGEZEICHNET.ORG zu bekommen, ist schon etwas ganz Besonderes und macht uns sehr stolz.“ Auch Christoph Steinkuhl freut sich schon auf den Beginn der Saison. Für ihn bedeutet das Boot fahren „grenzenlose Freiheit und eins sein mit der Natur!“. Auf die Frage nach dem Gefühl auf dem Wasser antwortet er wie folgt: „Keine Sorgen, keine Probleme, heile Welt, Kopf aus und mächtig viel Spaß!“

