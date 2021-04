Die Freiheiten des Vapens

.

Dampfgenuss ohne Rauchverdruss

In Freundschaftskreisen oder Paarbeziehungen, wo Raucher auf Nichtraucher stoßen, gibt es oft Situationen, in denen sich manche der Beteiligten nicht vollkommen wohlfühlen. Konflikte treten besonders auf wegen des penetranten und langanhaltenden Geruchs von Zigarettenqualm, den ständig durch Raucherpausen unterbrochenen Gesprächen und Tätigkeiten, sowie Diskussionen über das Rauchen am offenen Fenster, wobei die Nichtraucher trotzdem vom Zigarettenqualm belästigt werden. E-Zigaretten können diese Probleme lösen. Beim Vapen wird kein unangenehm riechender Tabak verbrannt, sondern aromatisches Liquid – mit oder ohne Nikotin – verdampft. Dieser Dampf wird auch von Nichtrauchern meist als nicht unangenehm wahrgenommen. Den Konsument:innen wird so das lästige Rausgehen und den Nichtrauchern die Geruchsbelästigung erspart, was die Situation für alle angenehmer gestaltet.



Der individuelle Genuss für zwischendurch

Die E-Zigarette hat in den letzten Jahren einen deutlichen Aufschwung erlebt. Dampfen ist viel mehr, als die reine Suchtbefriedigung. Durch das moderne Design und die individuellen Anpassungsmöglichkeiten ist die E-Zigarette zu einem Lifestyle-Accessoire geworden. Sowohl bei den Geräten selbst, als auch bei den Liquids gibt es inzwischen eine große Auswahl. Die Modelle unterscheiden sich im Material, dem Design, der Nutzbarkeitsdauer und in den Einstellungsmöglichkeiten, sodass alle Nutzenden ein für sich passendes Gerät finden sollten. Zusätzlich werden abwechslungsreiche Geschmacksrichtungen in verschiedenen Nikotinstärken angeboten, die bei Bedarf auch selbst zusammengemischt werden können.



Dampfdorado ist der Onlineshop für E-Zigaretten mit dem größten Markenvertrauen in Deutschland

Bei E-Zigaretten spielt die Qualität der benutzten Geräte und Liquids eine große Rolle, wenn der Umstieg vom Rauchen zum Dampfen dauerhaft gelingen soll. Aus diesem Grund ist es wichtig, E-Zigaretten und deren Zubehör bei vertrauenswürdigen Anbietern zu kaufen. AUSGEZEICHNET.ORG hat zur Orientierungshilfe eine deutschlandweite repräsentative Umfrage zum Markenvertrauen in die fünf Onlineshops für E-Zigaretten Dampfdorado, eDampf-Shop, inTaste, Riccardo und SteamTime durchgeführt. Die Umfrage hatte 2.331 Teilnehmende. Dampfdorado hat mit 24,1 % die meisten Stimmen erhalten, gefolgt von Riccardo mit 23,6 %, inTaste mit 22,6 %, SteamTime mit 15,1 % und eDampf-Shop mit 15 % der Stimmen.



Bente Bachmann, die Geschäftsführerin des Testsiegers Dampfdorado, nennt weitere Vorteile von E-Zigaretten: „Wie in vielen unabhängigen Studien aufgezeigt wurde, sind E-Zigaretten deutlich weniger schädlich, als Tabakzigaretten. Somit bieten sie Rauchenden, die ihren Nikotinkonsum nicht beenden können oder möchten, eine alternative Möglichkeit, die mit dem Rauchen einhergehenden Gesundheitsrisiken drastisch zu reduzieren“. Laut ihr sind „E-Zigaretten eine sehr gute Möglichkeit, um mit dem Rauchen aufzuhören, da sie das Verlangen nach Nikotin stillen und den Ablauf des Rauchens nachbilden. Leider fehlt es in Deutschland an einer klaren Kommunikation bezüglich der erheblichen Risikoreduzierung, so dass viele Rauchende der Fehlwahrnehmung, ein Umstieg würde sich nicht lohnen, unterliegen.“ Darüber hinaus freut sie sich über den Testsieg: „Wir freuen uns sehr über das hervorragende Umfrageergebnis unter den Verbrauchern und das Vertrauen, dass diese uns entgegenbringen.“

