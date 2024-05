Kostenfreier Download von Lernmaterial rund um die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung

Aurelia e.V., die gemeinnützige Bildungsorganisation mit Sitz in Bonn, hat zwei Jahre mit Partnern aus Italien, Liechtenstein und Deutschland an der Entwicklung einer neuen und innovativen Didaktik für Bildung für nachhaltige Entwicklung gearbeitet. Das Projekt wurde von der EU mit 60.000 Euro gefördert und die umfangreichen Ergebnisse stehen seit Mitte April kostenfrei zum download zur Verfügung unter www.arsvivendi-europe.eu Laut Jessica Puth, die als Vorstand für den Aurelia e.V. seit vielen Jahren aktiv ist, stieg die Nachfrage seitens der Schulen nach Bildungsangeboten für Projekttage und Klassenfahrten, die „irgendetwas mit BNE und den 17 Zielen zu tun haben“ ständig. BNE hat mit jedem Unterrichtsfach etwas zu tun, doch die didaktischen Mittel, dies in den Unterricht zu integrieren und greifbar zu machen, fehlten und fehlen vielerorts.Im Rahmen des Erasmus+-Projektes entstand nun ein vielfältiges Angebot an Lernmodulen für selbstorganisiertes Lernen, an Anleitungen zur Durchführung von praxisbezogenen Workshops und an Vorlagen für Gesprächsanregungen zum Thema Nachhaltigkeit sowohl für Schule und Jugend als auch für Multiplikatoren.Das gesamte Angebot richtet sich an Schülerinnen und Jugendliche von ca. 14 bis 21 Jahren. Um ein Höchstmaß an Binnendifferenziertheit umzusetzen und die Vielfalt pädagogischer Einstufungen von Schülern und Schülerinnen mit Förderbedarf bis hin zu jungen Erwachsenen der gymnasialen Oberstufen zu berücksichtigen, wurde mit der Modulreihe s.o.u.l.concept eine eigens darauf ausgerichtete didaktische Methode entwickelt.Auf Seiten der italienischen Partner, des Netzwerkes der Lombardischen Parks und Gärten sowie des Botanischen Gartens Bergamo Lorenzo Rota wurden spannende Inhalte zum weitreichenden Thema Agrarbiodiversität beigesteuert. Mit den Umweltpädagoginnen beider Parks und unter Leitung von Dr. Mara Sugni entstand unter dem Titel „Füllhorn“ der umfassende Workshop, welcher nun im Botanischen Park Bergamo speziell für Jugend- und Schulgruppen weiter angeboten wird sowie das Lernmodul „KÜCHENHELDEN - food foraging“ bei dem es um die Bestimmung essbarer Wildpflanzen geht.Insgesamt umfasst das entstandene Bildungsangebot 18 Vorlagen, Diskussions-Leitfäden, Workshop-Anleitungen und Lernmodule in deutscher, italienischer und englischer Sprache zum kostenfreien download für Schulen, Jugendeinrichtungen, für Lehrkräfte, Multiplikatoren und allgemein am Thema Interessierte!