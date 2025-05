Karriere-Step Au pair: Wie Franziskas Jahr in den USA ihre berufliche Laufbahn prägt

2022 ging Franziska direkt nach dem Abitur, wie es die meisten deutschen Au pairs machen, in die USA, um ihren Traum vom Ausland zu verwirklichen. Sie denkt viel und gerne an ihre Zeit in Maryland in der Nähe von Washington D.C. zurück. Vor allem, weil sie die Zeit dort mittlerweile aus einer anderen Perspektive betrachtet. Es war nicht nur ein spaßiges Abentuer, sondern eine prägende Herausforderung: „am Anfang hatte ich ziemlich viel Angst, dass ich überfordert bin,“ sagt sie uns zu Beginn des Interviews. Doch mit der Zeit entwickelte sie Selbstvertrauen – im Alltag, beim Reisen und im Umgang mit Herausforderungen: „Ich bin auf jeden Fall viel selbstbewusster geworden und habe mehr Selbstvertrauen in mich bekommen.“ Besonders eindrücklich war für sie, wie selbstverständlich sie allein durch Millionenmetropolen wie New York City oder Miami reiste. Erfahrungen, die sie vorher nie für möglich gehalten hätte: „Man kann mehr, als man von sich denkt. Das war ein wichtiges Learning für mich.“



Heute studiert Franziska Kommunikationsdesign im vierten Semester an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Würzburg. Auch wenn ihre Zeit im Ausland keinen direkten Einfluss auf ihre Fächerwahl hatte, erleichtert ihr neu erlangtes Selbstvertrauen ihren Studienalltag in vielerlei Hinsicht: eigene Entscheidungen treffen, mit schwierigen oder überfordernden Tagen umgehen können und aus der eigenen Komfortzone heraustreten. „Ich glaube, ich bin insgesamt selbstständiger und erwachsener geworden. Ich habe gelernt, dass ich viele Dinge auch einfach alleine hinkriege.“



Zahlreiche Erfahrungsberichte unserer Teilnehmer:innen zeigen, dass Au pair Aufenthalte wie der von Franziska, jungen Menschen helfen können, Selbstbewusstsein, Sprachkenntnisse und interkulturelle Fähigkeiten zu entwickeln. Soft Skills, die im Studium und Berufsleben sehr gefragt sind. Ein stark unterschätzter Aspekt des Au pair Programms ist die Verantwortung, die die jungen Teilnehmer:innen während des Programms tragen. Als essenzieller Teil der Gastfamilie sind sie mit dafür zuständig, den Alltag der Gastkinder zu planen und zu gestalten und sind aus dem Leben der Gastfamilie nicht mehr wegzudenken. Eine Rolle, in der man oft auch mal ins „kalte Wasser“ geworfen wird, die einem zugleich aber auch die eigenen Fähigkeiten und Beständigkeit aufzeigt.



AuPairCare begleitet jedes Jahr hunderte junge Menschen bei ihrem USA Abenteuer – mit individueller Beratung, sorgfältiger Vorbereitung und spannenden Orientation Days in New York City. Dort lernen die Teilnehmer:innen andere Au pairs kennen und werden gezielt auf das Leben in der Gastfamilie vorbereitet, um einen sicheren und erfolgreichen Einstieg in ein Jahr voller Überraschungen und Möglichkeiten zu gewährleisten.

