Au pair – aus Brandenburg in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten

Nach dem Abitur die Welt entdecken – das war für die 19-jährige Brandenburgerin Melina von Anfang an klar. Sie entschied sich für ein Au pair Jahr in den USA und lebt seitdem bei ihrer Gastfamilie in der Nähe von Seattle und unterstützt die Familie bei der Kindebetreuung. „Für mich vergeht kein Tag hier in den USA, an dem ich nicht denke, wie dankbar ich für diese unglaubliche Möglichkeit bin. Ich genieße es vor allem, die USA nach meinem Belieben zu bereisen und mir ein zweites Zuhause hier aufzubauen.“Was Au pair Programme so beliebt macht, ist die Möglichkeit, für lange Zeit in die USA zu reisen und dort gleichzeitig Geld zu verdienen. So kann sich auch Melina ihr Programm selbst finanzieren und den „American way of life“ in vollen Zügen genießen: „Ein Highlight von mir war es, 2023 jeden Monat einen anderen Staat zu bereisen. Somit habe ich schon wunderschöne Orte wie Alaska, den Grand Canyon, Hawaii und die Outer Banks gesehen.“Das Programm wird komplett von Vorbereitung bis Rückflug von AuPairCare betreut und begleitet. So konnte Melina auch schwierigere Situationen wie einen Gastfamilienwechsel meistern: „Ich würde mich immer wieder fürs Au Pair Jahr entscheiden und hab trotz schwieriger Rematch Phase und vielen Ups und Downs seit Tag eins hier keine einzige Entscheidung bereut.“ In ihrer zweiten Gastfamilie entschied sie sich sogar für eine Programmverlängerung von neun Monaten, bis sie im April diesen Jahres wieder nach Deutschland zurückkehrt.Die Zeit als Au pair hat sich auch auf Melinas Zukunftspläne positiv ausgewirkt. Die vielseitige Arbeit mit den Kindern und die Verbesserung ihrer Englischkenntnisse haben ihren beruflichen Werdegang beeinflusst: Melina ist derzeit dabei, sich für ein Lehramtsstudium einzuschreiben.Als eine führende Au pair Agentur hat AuPairCare Melina über die gesamte Zeit, von der Planung über die Ankunft, den Umzug zur zweiten Gastfamilie bis zu ihrer bevorstehenden Heimkehr, professionell begleitet.Für Interessierte veranstaltet AuPairCare am 17. Februar 2024 einen Tag der offenen Tür. Von 11 Uhr bis 14 Uhr beantworten die Berliner Expert:innen, gemeinsam mit einer extra angereisten Kollegin aus dem San Francisco Hauptbüro, alle Fragen rund um Au pair in den USA, Australien und Neuseeland. Besondere Einblicke verspricht darüber hinaus der Austausch mit ehemaligen Au pairs, die von ihren persönlichen Erfahrungen berichten.Nähere Informationen zur Veranstaltung im Berliner Büro der AuPairCare Europe GmbH, in der Giesebrechtstraße 10 in Berlin-Charlottenburg sowie die Möglichkeit zur kostenlosen Anmeldung bietet die Event-Webseite von AuPairCare