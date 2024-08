Abschluss in der Tasche und jetzt? Lebe und arbeite als Au pair in den USA!

Nach dem Abschluss stellt sich für junge Menschen die große Frage: Wie geht es nun weiter? Zeit im Ausland zu verbringen ist die perfekte Brücke, um nach oder zwischen den Bildungswegen neue und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Wer hierfür eine kostengünstige Möglichkeit sucht, sollte ein Au pair Programm in Erwägung ziehen.Paulina, ehemaliges Au pair, berichtet: „Ich habe mir mit meinem Disney World Besuch einen Traum erfüllt. Außerdem war ich auf Hawaii, was ich mir schon lange gewünscht hatte. Auch Roadtrips konnte ich oft unternehmen. Es ging nach Colorado, Memphis, Dallas und San Francisco.“Bei der Berliner Agentur AuPairCare beginnt das Auslandsabenteuer mit einem dreitägigen Sightseeing-Trip durch New York City, bei dem die Au Pairs gemeinsam den Big Apple erkunden. Anschließend beginnt für die Teilnehmenden das Leben in der amerikanischen Gastfamilie.Während Paulinas Zeit als Au pair wurde sie fester Bestandteil der Gastfamilie. Besonders das familiäre Verhältnis empfindet Paulina als großen Vorteil des Au pair Programms. Auf die Frage, ob sie noch Kontakt zu ihrer Gastfamilie hat, antwortet sie: “Ja, wir haben noch sehr viel Kontakt, ich habe heute erst Bilder bekommen, weil heute der letzte Schultag ist.” Außerdem wird Paulina diesen Sommer zurück in die USA fliegen, um ihre Gasteltern und Gastkinder zu besuchen.Das Beste am Au pair Programm: Für 1.390€ bekommt man bei AuPairCare Hin- und Rückflüge in die USA, den New York City Trip mit Hotelübernachtung und ein komplettes Versicherungspaket für 12 Monate. Zusätzlich hat man in Deutschland und in den USA Betreuung und Unterstützung. Reisen und Freizeit lassen sich durch ein wöchentliches Taschengeld von mindestens $215 finanzieren.Ausreisen sind flexibel und ganzjährig möglich, daher ist es auch für eine Ausreise in 2024 noch nicht zu spät. Weitere Informationen zum Programm und den Voraussetzungen gibt es bei AuPairCare unter folgendem Link: https://www.intrax.de/au-pair/usa.html