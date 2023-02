Winterferienspecials im Schlösserverbund Die Sehenswerten Drei

Schoko-Werkstatt

Die sächsischen Winterferien stehen vor der Tür und egal ob mit oder ohne Schnee – auf Schloss Augustusburg, Burg Scharfenstein sowie Schloss & Park Lichtenwalde kommt mit abwechslungsreichen Ferienprogrammen für die ganze Familie garantiert keine Langeweile auf. Ausführliche Informationen zu allen Ferienangeboten und Tickets sind unter www.die-sehenswerten-drei.de/ferienspecials erhältlich. Tickets gibt es ausschließlich online.Auf Schloss Augustusburg ist noch bis zum 30. Juli 2023 die multimediale Sonderausstellung „Kurfürst mit Weitblick“ zu sehen. Im passenden Ferienworkshop „Kurfürstliche Küchengeheimnisse“ gehen die Kinder zuerst dem Kurfürstenpaar auf die Spur. Im Anschluss wird leckeres Kräutersalz zur Verwendung zu Hause hergestellt und ein köstlicher Kräutertrunkn kredenzt. Im Schoko-Workshop dreht sich alles um die süßen Leckerbissen. Ferienkinder werden zum Chocolatier und kreieren köstliche Spezialitäten. Wer es noch aufregender mag, geht zu nächtlicher Stunde, nur mit einer Taschenlampe ausgerüstet, durch die jahrhundertealten Räume des Schlosses auf Erkundungstour.Burg Scharfenstein ist mit der Mitmach-Ausstellung „Römer & Germanen“ weiterhin fest in Hand der beiden faszinierenden Völker. In der „Römischen Backstube“ entdecken die Workshop-Teilnehmer die erstaunlichen Errungenschaften der cleveren Römer und bereitet römische Spezialitäten im echten Holzbackofen zu. Am Abend geht es bei der „Gruselführung“ mit selbst gebastelten Laternen durch die alten Gemäuer der Burg – ob hier die sagenumwobene Weiße Frau zu treffen ist?Einfach dufte wird es in Schloss & Park Lichtenwalde. Im Workshop „Lichtenwalder Seifenmanufaktur“ erfahren Ferienkinder, wie in vergangenen Zeiten Seife gemischt wurde und welche Rolle die Körperhygiene im Barock eigentlich spielte. Bei der Herstellung der eigenen wohlriechende Seife aus besten Zutaten sind der Kreativität dann keine Grenzen gesetzt.Bei den Die Sehenswerten Drei wird nicht nur zu den Ferien ein vielfältiges Programm geboten. Ganzjährig begeistert ein lebhaftes Führungsprogramm mit Schlossführungen, Sonderführungen und museumspädagogischen Angeboten unterschiedlichste Besuchergruppen. Dafür wird aktuell speziell für Schloss Augustusburg sowie Schloss & Park Lichtenwalde nach Unterstützung gesucht. Wer sich also für die Geschichte der Schlösser begeistert und mit großen Schlüsseln umgehen kann ist herzlich willkommen das Team der Gästeführer zu verstärken. Die ausführliche Stellenanzeige ist auf den Seiten der Schlossbetriebe unter www.die-sehenswerten-drei.de/karriere zu finden. Bewerbungen können per Mail an bewerbungen@die-sehenswerten-drei.de gesendet werden.Die Museen auf Schloss Augustusburg sowie auf Burg Scharfenstein haben in den Winterferien täglich von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr (letzter Einlass) geöffnet. In Schloss & Park Lichtenwalde ist noch bis 26. Februar 2023 die LUMAGICA Lichtenwalde inkl. der Erlebnisausstellung STERNTALER zu sehen. In den sächsischen Winterferien ist täglich ab 17 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist 20:30 Uhr.