Weyberkuss-Whisky für Schloss Augustusburg

Begrüßung durch Frau Heike Opitz, Leiterin Veranstaltungen der Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH

feierliche Einlagerung des Fasses im Ochsenschuppen des Brunnenhauses mit dem Hofmarschall samt Gemahlin von Schloss Augustusburg

Vorstellung des Whiskys „Weyberkuss“ mit Wolfgang Lückert, Geschäftsführer der Spirit of Oak – Whisky Handels GmbH

Whisky Tasting und Verkauf des „Pre-Taste Weyberkuss“

Wer sagt eigentlich „Whisky ist nur etwas für Männer“? In diesem Jahr möchten wir mit einer alten Tradition brechen und den Geschmack von Whisky in geselliger Runde den Frauen widmen. Inspiriert von Kurfürstin Anna selbst, wird mit dem „Weyberkuss“ am 26. März 2023 um 14:00 Uhr eine kleine Einlagerungszeremonie des Whiskyfasses auf Schloss Augustusburg stattfinden.Kurfürstin Anna von Sachsen ist bis heute die wohl bekannteste sächsische Kurfürstin der frühen Neuzeit. Sie verbrachte viel Zeit damit, kulinarische und medizinische Heilwirkungen auszuprobieren und verfeinerte diese unter anderem in ihren eigenen Destillierhäusern. Kaum verwunderlich also, dass Anna mit ihrem „Aquavitae“ – dem Wasser des Lebens – auch schon damals zur Gesunderhaltung von Körper und Geist eine heilende Spirituose herstellte. Residierte die Kurfürstin mit ihrem Gemahl, Kurfürst August von Sachsen, auf Schloss Augustusburg, feierten sie zuweilen opulente Feste mit ihren geladenen Gästen samt Gefolge.So lädt mit dem „WEYBERKUSS – Whisky trifft auf Portwein und Met“ eine erlesene Köstlichkeit dazu ein, auch in der Jetztzeit zu munden. Der Whisky entstand in Zusammenarbeit mit Spirit of Oak, reifte zunächst im Portwein-Holzfass in der Sächsischen Spirituosenmanufaktur in Kirschau bei Bautzen und bekommt nun bis zum Öffnen 2024 seine endgültige, süße Note während der Reifung im Metfass. Unter idealen Bedingungen gelagert, erhält der Whisky so im Ochsenschuppen des Brunnenhauses im historischen Ambiente auf Schloss Augustusburg seinen besonders fruchtigen, lieblichen Geschmack.Zur Einlagerung werden auch die ersten Anteilsscheine für den „Weyberkuss“ erhältlich sein. Denn dieser kann ausschließlich mit einem vor der Abfüllung erworbenen Anteilsschein genossen werden. Jeder Schein, und damit jede der 50 Flaschen, ist durchnummeriert und nur ein einziges Mal erhältlich. Nach der Abfüllung des sogenannten Malt Whisky Single Cask im Frühling 2024 erhält jeder Anteilsbesitzer dann seine persönliche Flasche.Gebaut in nur vier Jahren im Auftrag von Kurfürst August, von 1568 bis 1572, steht das prächtige Renaissanceschloss Augustusburg hoch oben auf dem Schellenberg bei Chemnitz. Auch nach fast 450 Jahren hat das Jagd- und Lustschloss nichts von seiner Ausstrahlung eingebüßt. Mit seiner aktuellen, noch bis Ende Juli 2023 andauernden Sonderausstellung „Kurfürst mit Weitblick“ können Interessierte neben der Einlagerungszeremonie noch mehr auch über die Kurfürstin Anna erfahren.Wir bitten um kurze Voranmeldung bei Maria Schade, Telefon 037291 380289, E-Mail maria.schade@die-sehenswerten-drei.deDie Veranstaltung findet im Freien statt, Eintritt frei.