Wegen großem Besucherandrang - Verlängerung Lichtfestival LUMAGICA Lichtenwalde bis 26.02.2023

Besucher*innen können sich von dem winterlich illuminierten Schlosspark bezaubern lassen. Interaktive Stationen laden dazu ein, selbst zum Lichtkünstler zu werden. Imdarauf entdeckt zu werden.Beide Kulturprojekte bilden zusammen einen wichtigen wirtschaftlichen Impuls für Mittelsachsen. Prachtvoll illuminierte Tierwesen, magische Unterwasserwelten und kunstvoll inszenierte Lichtinstallationen erschaffen im barocken Ensemble Schloss & Park Lichtenwalde eines der stimmungsvollsten und schönsten Lichtspektakel Deutschlands. Hier werden Märchen und Mythen zu bezaubernden Lichtmotiven und einem unvergesslichen Erlebnis für alle Sinne.„Das. Tausende Besucherinnen und Besucher haben das Lichtspektakel schon gesehen. Um den Besucherandrang gerecht zu werden und vielen Gästen diese Ausstellung zu ermöglichen, wird die LUMAGICA Lichtenwalde verlängert. Ich freue mich über dieses rege Interesse, was zeigt, dass solche Events in unserer Region wichtig sind, um vielen Menschen in den heutigen Zeiten schöne Erlebnisse zu verschaffen.“ so Patrizia Meyn, Geschäftsführerin der A/S/L Schlossbetriebe gGmbH.Von der winterlichen magischen Lichterwelt rein in zauberhafte Märchenwelten– das können Besucher*innen nur in Schloss Lichtenwalde. Die Erlebnisausstellung STERNTALER zeigt illustrierte Märchen die mittels Augmented Reality (AR) mit dem Handy oder Tablet zum Leben erweckt werden. Mit dabei sind Märchen der Gebrüder Grimm, von Hans Christian Andersen, russische Märchen sowie Märchen aus 1001 Nacht. So rieselt plötzlich der Schnee von Frau Holle über das Gesicht oder läuft der Gestiefelte Kater über den Weg. Wer will, kann den Turm von Rapunzel erklimmen. Das sind die perfekten Sets für Fotos, Tiktoks und Reels für Social Media, Freunde oder das Familienalbum – in- und outdoor in der winterlichen Erlebniswelt von Schloss & Park Lichtenwalde.Der märchenhafte Schlosspark, das stillgelegte Industriegelände, oder die ruhende Halde - es sind die ungewöhnlichen Orte, die den Besuch eines Lichterparks zu einem besonderen Erlebnis machen. Die Lichtkünstler von LUMAGICA setzen sich in der Gestaltung der unterschiedlichen Parcours sehr intensiv mit der Eigenheit und Historie des jeweiligen Ortes auseinander, weshalb jeder einzelne Lichterpark durch seine Unverwechselbarkeit überzeugt.LUMAGICA Lichterparks sind eine leuchtendes Event-Format von MK-Illumination, dem weltweiten Marktführer für festlich dekorative Beleuchtung. Gestartet im Jahre 2018 in Hückelhoven begeisterten sie bereits tausende Besucher*innen. Im Winter 21/22 hatten bereits 23 Lichterparks weltweit, davon sechs Lichterparks in Deutschland und einer in Österreich ihre Tore geöffnet.Infos unter Tickets: www.die-sehenswerten-drei.de/lumagica Aufgrund des hohen Besucheraufkommens gibt es. Stark begrenzte Ticketkontingente sind an der Abendkasse erhältlich. An der Abendkasse ist mit Wartezeiten zu rechnen.Diese berechtigen zum Einlass zum entsprechendem Zeitfenster. Auch der Besuch unter der Woche oder später am Abend ist empfehlenswert.bis 08.01.2023 täglich geöffnet, 16 Uhr – letzter Einlass 20:30 Uhr (31.12.2022 geschlossen)09.01.2023 bis 29.01.2023 Donnerstag – Sonntag geöffnet, 16 Uhr – letzter Einlass 20:30 Uhr30.01.2023 bis 12.02.2023 Donnerstag – Sonntag geöffnet, 17 Uhr – letzter Einlass 20:30 UhrAb 13.02.2023 (sächsische Winterferien) täglich geöffnet, 17 Uhr – letzter Einlass 20:30 UhrP4 Parkplatz am SchlossP3 Parkplatz Hotel Schlosspark LichtenwaldeP2 RitterP1 KindertagesstätteWanderparkplatz an der Zschopau – Hier sind ausreichend Parkplätze verfügbar. Ca. 15 Minuten beleuchteter Wanderweg zum Schloss & Park Lichtenwalde.Chemnitzbahn Linie C15 – Chemnitz Technopark / Hainichen – Haltestelle Braunsdorf, Lichtenwalde, ca. 15 Minuten beleuchteter Wanderweg zum Schloss & Park LichtenwaldeMo – So stündlich, bitte aktuelle Fahrpläne beachtenFahrtzeit von Chemnitz Hauptbahnhof ca. 14 MinutenDiemit LUMAGICA Lounge und Kaffeeflitzer öffnet innerhalb der Öffnungszeiten der LUMAGICA ab 16 Uhr bzw. ab 17 Uhr (ab 02.02.2023)Dasöffnet mittwochs und donnerstags: 11.00 - 22.00 Uhr (20.30 Uhr Küchenschluss).Freitags und samstags: 11.00 – 24.00 Uhr (20.30 Uhr Küchenschluss).Sonntags: 11.00 – 20.00 Uhr (19.30 Uhr Küchenschluss).16,00 € /15,00 € /8,00 € /39,00 €17,00 € /16,00 € /9,00 € /42,00 €Das Veranstaltungsgelände im Schlosspark ist für Rollstuhlfahrer leider nicht, bzw. nur schwer und auf eigene Verantwortung, befahrbar. Der Zugang zum Schlossinnenhof ist kostenlos für Rollstuhlfahrer möglich.