Schloss Augustusburg wird wieder zum Biker-Mekka

Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH

Der Geruch von Benzin, brummende Motoren und ein Gefühl von Freiheit: Schloss Augustusburg bei Chemnitz ist weithin bekannt als DAS Biker-Schloss und beherbergt in seinen Räumen das bedeutendste und umfangreichste Motorradmuseum Europas.



Auf 1200 qm mit insgesamt 175 Exponaten wird die Geschichte des motorisierten Zweirads von den Anfängen bis zur Gegenwart eindrucksvoll präsentiert. Weltweit einzigartig ist dabei die museale Darstellung der industriegeschichtlichen Entwicklung der Zschopauer Motorradfirmen DKW, Auto Union und MZ. DKW gilt als der größte Motorradhersteller der Welt in den 20er Jahren, MZ als der größte in Europa in den 70ern. In keinem anderen Motorradmuseum erwartet den Besucher eine derartige Vielfalt von Typen und Unikaten aus dem Serien- und Rennsportbereich.



Dazu werden aufwändig produzierte Filme mit Originalaufnahmen über die Entwicklung des Motorradsports gezeigt, ein Sound-Simulator lädt zum Erraten von Motorradtypen ein und am Spiel-Simulator können Groß und Klein virtuelle Motorradrennen gegeneinander gefahren werden.



Schloss Augustusburg bei Chemnitz, Burg Scharfenstein bei Zschopau sowie Schloss & Park Lichtenwalde bei Chemnitz gehören zum Schlösserverbund DIE SEHENSWERTEN DREI.

alles anzeigen