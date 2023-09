Schloss Augustusburg lädt zum 32. Oldtimer-Herbsttreffen

Mit Livemusik, Teilemarkt und Raritäten zum Staunen sorgen für den gelungenen Saisonabschluss in kurfürstlicher Kulisse.Dabei sein können alle zwei-, drei- und vierrädrigen Fahrzeuge bis Baujahr 1970. Das Treffen ist nicht reglementiert. Die Anreise der teilnehmenden Fahrzeuge erfolgt ab ca. 8 Uhr. Dabei lohnt es sich schnell zu sein: die ersten 400 Fahrzeuge erhalten garantiert einen Stellplatz in den Schlosshöfen um ihr Schmuckstück zu präsentieren.Der Teilemarkt am Parkplatz im Steinbruch bietet Händlern und privaten Bastlern wieder eine große Bandbreite an Ersatzteilen an.Musikalisch wird das Oldtimer-Herbsttreffen von den Dixie Kings aus Magdeburg begleitet. Mit ihrem Oldtime-Jazz sorgen Sie für gute Stimmung und die passende Atmosphäre. Auch für kleine Besucher wird einiges geboten. Eine Hüpfburg lädt zum ausgiebigen Toben ein und lustige Ballontiere und -figuren bringen Kinderaugen zum Strahlen. Für das leiblich Wohl ist mit ausreichend gastronomischen Angeboten im Schlosshof sowie im Steinbruch gesorgt.Im Motorradmuseum erwarten die Besucher auf 1200 müber 170 Prachtstücke, die die Geschichte des motorisierten Zweirades von den knatternden Anfängen bis zur hochtourigen Gegenwart erzählen. Dazu zeigt die aktuelle Sonderausstellung „Das meistkopierte Motorrad der Welt - DKW RT 125“ verblüffende Kopien des Motorrads, das dank Technik, Qualität und Preisleistungsverhältnis eine kleine Sensation aus Zschopau war, die es zu weltweitem Ruhm brachte.Parkmöglichkeiten für Besucher finden sich bei Rost’s Wiesen, auf dem Netto-Parkplatz, dem Parkplatz an der Frankenberger Straße sowie halbseitig auf der Straße am Bottichberg / Waldstraße. Auch die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehr ist zu empfehlen. Bei der Anreise mit der Drahtseilbahn erhalten Besucher so direkt einen ersten Einblick in ein Highlight historischer Fahrzeugtechnik.Anreise der Oldtimer ab 8 Uhr5 € Besucher, Teilnehmer, Beifahrer / Kinder bis 12 Jahre freiTickets an der Tageskasse erhältlich oder vorab online unter www.augustusburg-schloss.de/... Der Schlosshof kann an diesem Tag nur mit einer gültigen Eintrittskarte betreten werden.Die Museen im Schloss Augustusburg sind regulär geöffnet.Öffnung 10 Uhr, letzter Einlass 17 UhrDie Museen schließen eine Stunde nach dem letzten Einlass. Wir empfehlen mindestens eine Stunde für den Besuch einzuplanen.