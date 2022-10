Schloss Augustusburg gewinnt Auszeichnung als "Bestes Verstecktes Juwel" 2022 in Deutschland

Schloss Augustusburg bei Chemnitz, das als eines der schönsten Renaissanceschlösser Europas gilt, wurde in der vergangenen Woche mit dem internationalen Preis „Bestes Verstecktes Juwel“ Deutschlands ausgezeichnet. Es befindet sich jetzt in bester Gesellschaft mit Schloss Neuschwanstein, dem Louvre Abu Dhabi, dem Windsor Castle, der Galleria Borbonica und dem Rijksmuseum.Die Jury der „Tiqets Remarkable Venue Awards 2022“ kürte das monumentale Jagd- und Lustschloss auf dem Schellenberg zum bemerkenswerten „verborgenen Juwel“ 2022 in Deutschland. Mehr als 200 Nominierte konkurrierten weltweit miteinander in sieben verschiedenen Preiskategorien. Schloss Augustusburg ist nun automatisch für den Wettbewerb um die globalen Auszeichnungen nominiert, die bis 19. Oktober 2022 durch Publikumsabstimmungen erfolgen. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am 2. November 2022 auf dem „Tourism Innovation Summit“ in Sevilla, Spanien.Die Online-Buchungsplattform Tiqets bringt als kulturelles Netzwerk jährlich Millionen Menschen mit bedeutenden Kultureinrichtungen auf der ganzen Welt in Kontakt. Die „Tiqets Remarkable Venue Awards“ wurden ins Leben gerufen, um die besten Attraktionen und Museen in den meistbesuchten Ländern der Welt auszuzeichnen und zu feiern.Das Team um Geschäftsführerin Patrizia Meyn kann sich somit im laufenden Festjahr 2022 über eine international bedeutende Auszeichnung für Schloss Augustusburg freuen, das Kurfürst August von Sachsen vor 450 Jahren auf dem 516 Meter hohen Kegel aus Quarzporphyr, errichten ließ. Die als „Krone des Erzgebirges“ bezeichnete Schlossanlage ist schon jetzt ein bedeutendes nationales Kulturreiseziel.Weitere Information zu Schloss Augustusburg:Weitere Information zu „Tiqets Remarkable Venue Awards 2022“:Zum Voting bis 19.10.2022: