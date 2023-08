Schlösser- und Burgenfahrt rund um Schloss Augustusburg

Schloss Augustusburg wird am 26. und 27. August wieder Austragungsort der überregional bekannten Schlösser- und Burgenfahrt für historische Motorräder und Automobile.

An zwei Tagen starten insgesamt über 175 Liebhaberstücke auf Oldtimer-Genießer-Touren ins wunderschöne Erzgebirge und sind bei Start und Rückkehr im Schloss Augustusburg zu bestaunen.



Die Schlösser- und Burgenfahrt rund um Schloss Augustusburg ist seit vielen Jahren der Treffpunkt für Oldtimerfreunde aus der Region und darüber hinaus. In diesem Jahr führt die abwechslungsreiche Strecke an beiden Tagen durch das Erzgebirge. Die Teilnehmer fahren abseits der Hauptstraßen und entdecken dabei auch Industriedenkmäler und Kleinode historischer Eisenbahnen. Interessierte sind herzlich eingeladen jeweils vor und nach der Tour die Liebhaberstücke im Schlosshof zu bestaunen und mit den Fahrern ins (Fach)Gespräch zu kommen. Der Eintritt in den Schlosshof ist frei. Zu weiteren Erkundungstouren lädt das Motorradmuseum mit der aktuellen Sonderausstellung „DKW RT 125 – das meistkopierte Motorrad der Welt“ ein. Und das gibt es am Sonntag sogar vor Ort zu sehen: Eine MZ RT 125 (Baujahr 1961) ist auf der Rundfahrt dabei.



Am Samstag, 26. August 2023, starten gegen 9 Uhr ausschließlich Motorräder bis Baujahr 1939 auf die Rundfahrt ins Westerzgebirge. Über Zschopau geht es zu Beginn nach Bärenstein, wo im Fichtenhäusel ca. 10:15 Uhr die erste Pause auf dem Plan steht. Weiter geht es durch waldreiche Kulturlandschaften bis zur längeren Mittagspause auf dem Auersberg (ca. 12:15 Uhr, Auersberghaus) mit wunderbaren Ausblicken. Gut gestärkt führt die Route unter anderem über Eibenstock, Aue, Geyer bis nach Wolkenstein. Dort wird noch eine Kaffeepause im Café Bahnwärter eingelegt (ca. 15:00 Uhr) bevor die Teilnehmer gegen 16 Uhr auf den Schlosshof zurückkehren.



Am Sonntag, 27. August 2023, ist die Tour für die Motorräder und PKW bis Baujahr 1985 ausgeschrieben. Start für die etwas kleinere Runde ist gegen 10 Uhr. Die Tour führt mit kurvenreichen Straßen unter anderem über Zschopau (ca. 10:15 Uhr), wo an diesem Wochenende auch das Schloss- und Schützenfest gefeiert wird. Weiter über Thermalbad Wiesenbad, Großrückerswalde (ca. 11:00 Uhr), Annaberg-Buchholz (ca. 11:30 Uhr) und Wolkenstein geht es zurück auf Schloss Augustusburg, wo die Fahrzeuge gegen 12:30 Uhr wieder auf den Schlosshof einkehren. Zu sehen gibt es dann einige Highlights: Die ältesten Oldtimer stammen aus den 30er Jahren. Darunter ein Ford A Coupé (Baujahr 1931), ein Horch 853 (Baujahr 1936) und ein Wanderer W25 (Baujahr 1937). Motorradliebhaber können neben der RT 125 auf ein MZ ES 205/2 Gespann sowie ein AWTOWELO-STOYE-Gespann (kurz AWO, Baujahr 1953) freuen. Musik und die kurfürstliche Kulisse im Schlosshof sorgen für den passenden Rahmen.



Für unbeschwerte Freude am Fahren wird die Strecke in bewährter Weise ausgeschildert. Die Fahrt findet ohne jegliche Wertung statt. Für die Teilnahme ist an beiden Tagen eine Nennung mit Gebühr erforderlich. Auch kurzfristige Teilnehmer sind willkommen: einfach am Veranstaltungstag ab 7:30 beim Organisationsbüro im Schloss Augustusburg noch die Nennung erledigen.



Samstag, 26.08.2023

Rundfahrt für Motorräder mit und ohne Seitenwagen bis Baujahr 1939

Start: ca. 9 Uhr, Schloss Augustusburg

Ankunft: ca. 16 Uhr, Schloss Augustusburg



Sonntag, 27.08.2023

Rundfahrt für Motorräder und PKW bis Baujahr 1985

Start: ca. 10 Uhr, Schloss Augustusburg

Ankunft: ca. 12:30 Uhr, Schloss Augustusburg



Nachnennungen sind jeweils am Tag nach Verfügbarkeit ab 7:30 Uhr im Organisationsbüro im Schloss möglich. Nenngebühren: Samstag 40 € / Sonntag 55 €



Weitere Informationen

Der Eintritt auf den Schlosshof für Zuschauer ist frei.

Die Museen im Schloss Augustusburg sind an beiden Tagen regulär geöffnet.



Öffnungszeiten Schloss Augustusburg

Täglich, Öffnung 10 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr



Eintritt

Motorradmuseum: 8 € Erwachsene / 6 € ermäßigt1 / 21 € Familien2

Schlossmuseum: 8 € Erwachsene / 6 € ermäßigt1 / 21 € Familien2



Freien Eintritt in alle Museen haben Kinder bis einschließlich 6 Jahre in Begleitung Erwachsener sowie Begleitpersonen von Schwerbehinderten (Merkzeichen B).

1Ermäßigungen erhalten Schüler (Grundschule bis Gymnasium), Studenten, Azubis, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Schwerbehinderte ab GdB 50 % gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise.

2Familienkarten gelten für Eltern bzw. Großeltern mit eigenen schulpflichtigen Kindern bzw. Enkeln.