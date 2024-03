„STERNTALER Best of“ erweckt Märchen in Schloss & Park Lichtenwalde zum Leben

Die Best of-Staffel der erfolgreichen Erlebnisausstellung „STERNTALER – eintauchen und zauberhafte Märchen zum Leben erwecken“ startet am 28. März mit vielen Aktionen für die ganze Familie in Schloss & Park Lichtenwalde. Damit geht die beliebte Ausstellungsreihe, die bereits über 75.000 Besucher zählte, in die dritte Runde. Gezeigt werden neue 3D-Mitmach-Bilder mit den schönsten Märchen der Gebrüder Grimm, von Hans Christian Andersen, Märchen aus 1001 Nacht sowie viele weitere international bekannte Märchen, beispielsweise aus der Eiswelt. Mit historischen Illustrationen, 3D-Mitmach-Bildern und neuen Zeichnungen die mittels Augmented Reality (AR) zum Leben erweckt werden können, wird so ein Bogen zu Märchenillustrationen aus über zwei Jahrhunderten gespannt.Besucher werden selbst zum Helden oder zur Heldin und tauchen förmlich in die magisch projizierten Märchen- und Erlebniswelten ein. Frau Holle lässt Schnee über das Gesicht rieseln, mit Captain Jack geht es auf Tauchgang und Rapunzels Turm wird mit Leichtigkeit bestiegen. Möglich macht das die Planet Mystery App, die einmal auf das Handy geladen im Zusammenspiel mit den Illustrationen Effekte zum Staunen, Schmunzeln und Träumen zeigt. Die Realität wird erweitert, Reales vermischt sich mit Virtuellem. In der Heldengalerie müssen Besucher die Bilder zum Leben erwecken und in der Insektenwelt wuseln selbst gezeichnete Helden über die Leinwand. Einzigartige Kostüme werden im Virtual Dressing Room probiert. Digitale Märchenspielstationen zeigen die bekannten Geschichten nochmals von einer anderen Seite.Zum Start der neuen Erlebnisausstellung am langen Osterwochenende und darüber hinaus laden verschiedene Angebote zum Mitmachen für die ganze Familie ein. Beim VR-Game „Held der Meere“ tauchen Besucher mittel Virtual Reality Brille in die fantastische Unterwasserwelt ein. Ein spannendes Quiz führt in den gesamten Osterferien quer durch das gesamte Schloss und lässt so manche Geschichte lebendig werden. Mit richtigem Lösungswort erhalten Rätselfreunde eine kleine Überraschung an der Kasse. In der Galerie im Schlosshof wird es kreativ beim Osterbasteln von Lesezeichen, Girlanden und Märchenfiguren (Osterbasteln findet vom 28.3-01.04. sowie vom 05.-07.04 statt.)Volksmärchen werden seit Generationen erzählt und sind in der Welt weit verbreitet. Erst mit der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert wurden sie allmählich schriftlich festgehalten. Eine der weltweit bekanntesten Märchensammlungen „Kinder- und Hausmärchen“ stammt von den Gebrüdern Jacob und Wilhelm Grimm aus den Jahren 1812/15. Während die erste Auflage keinerlei Illustrationen enthielt, wurde bereits die zweite Auflage damit ergänzt. Mit der Erfindung neuer Drucktechniken im 19. Jahrhundert wurde die Illustration der Märchen immer wichtiger und beliebter. Das bebilderte Märchenbuch wurde zum Massenprodukt.Die Moralvorstellungen in den Märchen und deren Bedeutung für die kindliche Fantasie fand im 19. Jahrhundert auch im Elementarunterricht große Beachtung. In den Lehreinrichtungen hielten großformatige Schulwandbilder Einzug, die gänzlich ohne Text die bekannten Geschichten präsentierten. In der Erlebnisausstellung sind zahlreiche Märchenschulwandbilder aus der im deutschsprachigen Raum bedeutendsten Privatsammlung Martina und Lutz Dathe ausgestellt.Zu den STERNTALER Days am 02. Juni und 08. September verwandeln sich Schloss & Park Lichtenwalde in eine Erlebniswelt für alle Märchenfans. Am 2. Juni wird im Schlosspark die Eiswelt lebendig mit Anna, Elsa und dem lustigen Schneemann Olaf. Zur zweiten Auflage am 8. September geht es mit Alice, dem Hutmachen und der Herzkönigin wundersam verrückt zu. Einzigartige Bühnenshows mit Gesang, Tanz und Moderation laden an beiden Eventtagen zum Träumen und Staunen ein. Die Märchenstars geben Autogramme und freuen sich auf gemeinsame persönliche Erinnerungsfotos mit den Besuchern. Mit Kinderschminken und Bastelangeboten ist für ein märchenhaftes Erlebnis gesorgt.Schlossallee 109577 Niederwiesa OT LichtenwaldeWeitere Informationen unter www.schloss-lichtenwalde.de/sterntaler STERNTALER Ticket (Sonderausstellung / Schatzkammer-Museum / Park)11 € Erwachsene / 8 € ermäßigt/ 29 € Familien28. März bis 3. November 2024Dienstag bis Sonntag, Öffnung 10 Uhr, letzter Einlass 17 UhrAn Feiertagen und in den sächsischen Ferien auch montags geöffnet. Ostermontag geöffnet.Park täglich geöffnet 10 bis 18 Uhr.Lernt eure Lieblingsmärchenfiguren hautnah kennen und ergattert ein gemeinsames Foto mit ihnen. Trefft eure Stars und erhaltet ein Autogramm. Ein märchenhafter Tag mit Bühnenshows, Kinderschminken und kreativem Basteln. Kommt in eurem Lieblings-Märchenkostüm und erhaltet einen Sterntaler!Tickets (inkl. Sonderausstellung, Schatzkammer-Museum / Park):12,50 € Erwachsene / 10 € ermäßigt / 30 € FamilienSpieglein, Spieglein auf dem Boden, sag mir wieviel habe ich gewogen? Da ist doch etwas schiefgelaufen, wir brauchen schnell eure Hilfe. Unsere Märchenbilder bewegen sich, aber wohin? Kommt mit uns auf eine spannende Reise, sie führt euch durch tolle Geschichten und auch in die Zeit eurer Großeltern. Schlüpft in verschiedene Märchenwelten und geh mit Captain Jack auf Tauchgang oder erfreut euch an Frau Holles Schnee.Dauer: 90 Minuten unter Anleitung mit ErlebnisausstellungTeilnehmerzahl: 10–30Altersstufe: 6–10 JahreLehrplanbezug:Grundschule: Kunst, Kl. 1–4,Deutsch, Kl. 1–4, Ethik, Kl. 3