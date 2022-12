Römer & Germanen besiedeln ab 3. Dezember 2022 die Familienburg Scharfenstein

„Salve“ heißt es ab 3. Dezember 2022 auf der Familienburg Scharfenstein, wenn in der neuen Sonderausstellung „Römer & Germanen“ die Tore geöffnet werden. In der interaktiven Mitmach-Ausstellung erwarten die Besucher detailreiche begehbare Häuser und zahlreiche interaktive Entdecker-Stationen. Mit vielfältigen Event-Highlights wie dem Germanen-Frühjahrsfest oder dem Römer-Sommerfest wird auch über die Museumsmauern hinaus ein lebendiges Programm geboten. Gleich am Eröffnungstag lockt der spannende Workshop „Geld selbst gemacht – Die römische Münzwerkstatt“ jeweils um 11 und 13 Uhr.An allen Adventswochenenden können die Gäste ihren Museumsbesuch gemütlich an der Feuerschale im Mittelalter-Dorf ausklingen lassen. Der Förderverein der Burg Scharfenstein sorgt innerhalb der regulären Öffnungszeiten mit heißen Getränken sowie Stollen und Keksen der ortsansässigen Erzgebirgischen Landbäckerei Drebach für weihnachtlichen Genuss. Auch ein herzhaftes Angebot ist vorhanden. Wer dann noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, lässt den Blick zur festlich beleuchteten Burg schweifen, die wie in jedem Jahr mit erzgebirgischen Schwibbögen in den Fenstern und einem großen Außenschwibbogen vor dem Tor erstrahlt.Erfindungen der Römer prägen die Menschen bis heute – Straßen, Wasserleitungen oder die Badekultur etwa. Sogar die Germanen wurden wortwörtlich von den Römern erfunden. Denn die eigentliche Sammelbezeichnung der aus Südskandinavien, Dänemark sowie der deutschen Nord- und Ostseeküste stammenden Völker wurde ursprünglich von den Römern verwendet. Doch wer waren eigentlich diese Römer und was hatten sie mit den Germanen zu tun? In der neuen Mitmach-Ausstellung erleben Klein und Groß die Lebenswelten dieser beiden Völker hautnah und erkunden in fünf begehbaren Häusern das Wohnen, Speisen und Arbeiten der Römer und Germanen. Ein echtes Erlebnis ist das liebevoll gestaltete Römer-Bad, indem nicht nur Kinder mit viel Spaß „abtauchen“ können. „Mitmachen ist dabei ein absolutes „Muss“, denn neben dem Anlegen der typischen Kleidung erfährt man mit allen Sinnen und ganz ohne die sonst üblichen Absperrungen im Museum Spannendes über die Welt dieser beiden Völker“ zeigt sich Claudia Glashauser, Museumsleiterin der A/S/L Schlossbetriebe gGmbH begeistert.In der Ausstellung werden essenzielle Lebensbereiche der beiden Völker thematisiert. Von alltäglichen Gegebenheiten wie Wohnen, Kleidung und Körperpflege bis hin zu übergeordneten Themen wie Glauben, Handel und Militär. Kleine Besucher schlüpfen dabei in verschiedene Rollen und entdecken so auf spielerische Weise wie zu damaligen Zeiten gelebt, gearbeitet und gegessen wurde. Zahlreiche Mitmach-Stationen laden zum Ausprobieren und Erkunden ein. So werden Besucher selbst zum Mosaikkünstler oder versuchen sich beim Bau eines Äquadukts. „Mit unserer Ausstellung erwartet die Besucher wieder eine generationsübergreifende Mitmach-Ausstellung auf der Familienburg Scharfenstein“ blickt Patrizia Meyn, Geschäftsführerin der A/S/L Schlossbetriebe gGmbH voraus. „Besonders freue ich mich über die langjährige enge Zusammenarbeit mit dem Emsland Archäologie Museum Meppen. Mit dieser kindgerechten Sonderausstellung konnten wir seit 2015 bereits drei gemeinsame Projekte realisieren, die unserem modernen Konzept interaktiver Museumserlebnisse entsprechen“ so Meyn weiter.Am Eröffnungstag kommt ein echter Münzpräger für den Workshop „Geld selbst gemacht – die römische Münzwerkstadt“ auf die Familienburg Scharfenstein. Hier erfahren Besucher mit welchem Geld bei den alten Römern gehandelt wurde und stellen ihre eigene römische Münze her. In den wärmeren Monaten ziehen zum Germanen-Frühjahrsfest am 22./23. April 2023 sowie zum Römer-Sommerfest am 17./18. Juni 2023 die Römer und Germanen jeweils für ein Wochenende „leibhaftig“ auf der Familienburg Scharfenstein ein. Mit Live-Darstellungen, spannenden Verführungen und besonderen Mitmach-Aktionen verwandelt sich der Burgberg in ein lebendiges Museum für die ganze Familie. Für Schulklassen wurde eigens zur Sonderausstellung ein museumspädagogisches Begleitprogramm erarbeitet. Unter Berücksichtigung des Lehrplans erhalten die Schüler eine altersgerechte thematische Einführung in den Ausstellungsräumen und können diese selbst erkunden. Im Anschluss wird es bei der Herstellung eines eigenen Römer-Spiels handwerklich kreativ. Die individuellen Termine sind über den Gästeservice buchbar.Burg Scharfenstein2. Dezember 2022 – 05. November 2023November bis März, Dienstag bis SonntagÖffnung 10:00 Uhr – letzter Einlass 16:00 UhrApril bis Oktober, Dienstag bis SonntagÖffnung 10:00 Uhr – letzter Einlass 17:00 UhrDie Museen schließen 1 Stunde nach dem letzten Einlass.An Feiertagen und in den sächsischen Ferien auch montags geöffnet.24.12.2022 geschlossen | 31.12.2022 bis 14:00 Uhr | 01.01.2023 ab 11:00 UhrAn allen Adventswochenenden gibt es ein weihnachtliches gastronomisches Angebot im Mittelalter-Dorf im Rahmen der regulären Öffnungszeiten.Mitmach-Ausstellung Römer & Germanen inkl. Burgmuseum und Turm8,- € Erwachsene / 6,- € ermäßigt* / 21,- € FamilienEventticket zu ausgewählten Terminen im Mittelalter-Dorf15,- € Erwachsene / 11,- € ermäßigt* / 40,- € FamilienAm Eröffnungstag am 3. Dezember 2022 erwartet euch eine Mitmach-Aktion für die ganze Familie: Du wolltest schon immer dein eigenes Geld herstellen? Unser römischer Münzpräger Marcus zeigt dir, wie es geht. Zunächst erfährst du, wie bei den alten Römern Münzen hergestellt und mit welchem Geld gehandelt wurde. Anschließend prägst du deine eigene Münze, die du dann natürlich auch als Andenken mit nach Hause nehmen kannst.(Dauer je 1 Stunde)Preis: 8,00 € p. P.Alter: 6 – 99 JahreErfindungen der Römer prägen die Menschheit bis heute. Doch wer waren diese Römer und was hatten sie mit den Germanen zu tun? Spielerisch entdeckt ihr in unserer neuen Mitmach-Ausstellung die Lebenswelt der beiden Völker. Dabei begebt ihr euch in deren Häuser, könnt deren Kleidung anlegen und sogar in einem echten Römer-Bad „abtauchen“. Zum Abschluss stellt ihr euer eigenes Römer-Spiel zum Mitnehmen her.Dauer: 1,5 hTeilnehmerzahl: 10–25Altersstufe: 6–13 JahrePreis: 4,50 € p. P.Lehrplanbezug:Grundschule: Sachunterricht, Kl. 1–4 / Oberschule: Geschichte, Kl. 5–6 / Gymnasium: Geschichte, Kl. 5–6mit der Gruppe FoederatiZum Germanen-Frühjahrsfest erwartet dich und deine ganze Familie ein Event-Highlight auf der Familienburg Scharfenstein! Taucht ein in das Leben der Germanen bei Live-Darstellungen mit der Gruppe Foederati und lernt das germanische Volk bei Vorführungen näher kennen. Bei Mitmach- Aktionen wie Schmieden, Flechten, Feuerschlagen, Burgenbau, Münzgießen und prägen, Kleidung anlegen, Präsentation von Waffen, Bogenschießen uvm. kannst du dich selbst ausprobieren.Zeit: jeweils 10:00 – 17:00 UhrEventticket (inkl. Sonderausstellung): Erwachsene 15 €, ermäßigt 11 €, Familienkarte 40 €mit der Gruppe Lucius Sidonius CallidusZum Römer-Sommerfest erwartet dich und deine ganze Familie das Event-Highlight auf der Familienburg Scharfenstein! Mit vielen Live-Darstellungen, Mitmach-Aktionen für Groß und Klein und kindgerecht aufbereiteten Erläuterungen taucht ihr gemeinsam in den Alltag der Römer ein: Wo wohnten die Römer, wie war das Leben im Feldlager, welche alltäglichen Utensilien nutzten sie und welche Rituale pflegten sie. Alle eure Fragen könnt ihr zu Live-Vorführungen direkt an die erprobten Römer der Gruppe Lucius Sidonius Callidus stellen.Vom Speerwerfen, Bogenschießen, Manuballista schießen, dem Anprobieren der Legionärsausrüstung und Nadelbinding-Workshop ist alles dabei zu unseren Mitmach-Aktionen. Alle Kids können zudem eine kleine Legionärsausbildung mit ablegen.Zeit: jeweils 10:00 – 17:00 UhrEventticket (inkl. Sonderausstellung): Erwachsene 15 €, ermäßigt 11 €, Familienkarte 40 €