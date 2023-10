Neue Sonderausstellung auf Schloss Augustusburg | Auf dem Landweg nach New York: 4 Ural-Motorräder – 43.000 Kilometer – 972 Breakdowns

Patrizia Meyn, Geschäftsführerin der A/S/L Schlossbetriebe gGmbH

Anne Knödler, KünstlerInnengruppe leavinghomefunktion / Ausstellungsmacherin

Elisabeth Oertel, KünstlerInnengruppe leavinghomefunktion / Ausstellungsmacherin

Johannes Fötsch, KünstlerInnengruppe leavinghomefunktion / Ausstellungsmacher

Die Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH lädt Sie herzlich ein zum Pressetermin mit Ausstellungsbesichtigung der neuen Sonderausstellung „Auf dem Landweg nach New York“ auf Schloss Augustusburg. Betreten Sie neue Pfade und erkunden Sie mit uns vorab die Sonderausstellung mit exklusiven Einblicken der KünstlerInnen.Weltreisen auf dem Motorrad sind eigentlich unplanbar, denn es kommt immer anders, als man denkt. Auf Schloss Augustusburg in Sachsen gehen die Besucher ab 21. Oktober 2023 mit der neuen spektakulären Sonderausstellung mit auf die monumentale Reise der KünstlerInnengruppe leavinghomefunkion von Halle/Saale bis zum Sehnsuchtsort New York. Auf vier alten Ural-Seitenwagen-Motorrädern machten sie sich auf den Weg Richtung New York – stets auf der Suche nach dem Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. In 14 interaktiven Themenräumen durchschreiten die Besucher eine eigene Welt mit XXL-Schlagloch, Kuriositätenkabinett, gigantischem Explosionsmodell und dem Highlight, einer 360-Grad-Projektionsshow. Die Sonderausstellung zeigt eine Reise voller Abenteuer, von Unvorhergesehenem, wunderschönen Momenten, Freiheit, Teamgeist und dem Drang, die Welt mit eigenen Augen zu entdeckenZum Gespräch stehen Ihnen zur Verfügung:Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um vorherige Anmeldung bis 17.10.2023 an presse@asl-schloesser.de.Auf dem Landweg nach New YorkTermin: 19.10.2023Zeit: 11 UhrTreffpunkt: Schloss Augustusburg, Schlosskasse21. Oktober 2023 bis 19. Januar 2025April – Oktober täglichÖffnung 10 Uhr, letzter Einlass 17 UhrNovember – März täglichÖffnung 10 Uhr, letzter Einlass 16 UhrHinweis: Die Museen schließen jeweils 1 Stunde nach dem letzten Einlass. Wir empfehlen 2 Stunden für den Besuch einzuplanen.10 € Erwachsene / 7,50 € ermäßigt/ 25 € Familien