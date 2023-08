Neue Gastronomie für Schloss Augustusburg, Familienburg Scharfenstein sowie Schloss & Park Lichtenwalde gesucht

Die A/S/L Schlossbetriebe gGmbH repräsentieren mit Schloss Augustusburg, der Familienburg Scharfenstein sowie Schloss & Park Lichtenwalde drei herausragende Kulturdenkmäler in Sachsen. Mit über 300.000 Besuchern der vielfältigen Museen, Führungen und Veranstaltungen jährlich, stellen die drei Einrichtungen attraktive Ausflugsziele dar. Nun werden für alle drei Einrichtungen neue Partner für die Gastronomie gesucht. Anspruch ist es, den Besuchern ein umfassendes Besuchserlebnis zu bieten, welches neben den kulturellen Highlights auch kulinarisch begeistert.Um passende und langjährige Partner zu finden, haben sich die Schlossbetriebe für eine öffentliche Ausschreibung der Flächen entschieden. Die Ausschreibung beinhaltet insgesamt vier Lose: jeweils einzeln die Bewirtschaftung der Gastronomie für Schloss Augustusburg, Familienburg Scharfenstein und Schloss & Park Lichtenwalde sowie die Bewirtschaftung der Jugendherberge auf Schloss Augustusburg. Dabei ist zu beachten, dass für Schloss Augustusburg auch der einzelne Betrieb von Imbiss, Schlossgaststätte oder Augustuskeller denkbar ist. In einem ersten Schritt müssen die Bewerber bis zum 8. September 2023 ihr Interesse mit ersten kurzgefassten Unterlagen bekunden.Interessenten können sich vor Abgabe der Bewerbung die Räumlichkeiten natürlich vor Ort anschauen. Besichtigungstermine sind nach Rücksprache mit Herrn Becht von den A/S/L Schlossbetrieben möglich.Nachdem die Burgschänke auf der Familienburg Scharfenstein bereits 2019 ihre Türen schloss, folgte 2022 das Restaurant Vitzthum im Schloss Lichtenwalde. Die Schlossgaststätte in Augustusburg wurde nach kurzer Schließzeit gemeinsam mit dem Imbiss in den Arcaden seit 2021 von POLSTER® Catering betrieben. Diese Zusammenarbeit endet im September 2023.