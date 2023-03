LUMAGICA Lichtenwalde endet mit über 100.000 Besuchern

Die LUMAGICA Lichtenwalde ist am Sonntag, 26.02.2023 nach drei Monaten Laufzeit mit über 100.000 Besuchern zu Ende gegangen. „Wir sind überwältigt von dieser Besucherzahl und freuen uns, dass das Lichterfestival so gut in unserer Region angenommen wurde“ zeigt sich Patrizia Meyn, Geschäftsführerin der A/S/L Schlossbetriebe gGmbH mehr als zufrieden. Nun erfolgt die Auswertung der Veranstaltung mit allen Beteiligten sowie die Planung für die nächste Wintersaison. Am 25. November 2023 soll dann im Schlosspark Lichtenwalde wieder der magische Lichterpark öffnen.



Das Schloss Lichtenwalde ist vorerst geschlossen und öffnet zum Saisonstart am 01. April 2023 mit der 2. Staffel der STERNTALER Erlebnisausstellung wieder seine Tore. Besucher tauchen hier in magisch-projizierte Welten ein und erwecken heldenhafte Abenteuer zum Leben. Der Park Lichtenwalde ist in der Zeit bis zum Saisonstart kostenlos auf eigene Gefahr begehbar.