Kräuterwerkstatt, Ritterausbildung oder Schatzsuche – In den Sommerferien wird es bunt bei DIE SEHENSWERTEN DREI

Die Sommerferien stehen vor der Tür und auch dieses Jahr können Kinder und Jugendliche bei DIE SEHENSWERTEN DREI wieder allerhand erleben. Zwischen 26. Juli und 3. September 2021 können Ferienkinder aus neun verschiedenen Ferienangeboten an 21 Terminen wählen.Auf Schloss Augustusburg berichtet die Magd des Schlosses Ferienkindern auf einem Rundgang, vorbei an besonderen Orten wie der 600-jährigen Schlosslinden oder dem alten Pranger, von Sagen und Legenden rund um das Schloss. In einem kindgerechten Steinmetz-Workshop geht es neben der Baugeschichte von Schloss und Brunnenhaus auch um die Bearbeitung und Gestaltung eines Gesteins. In „Kurfürstin Annas Kräuterwerkstatt“ werden u.a. Knetseife, eine Teemischung und Samenbomben hergestellt.Auf Burg Scharfenstein werden gemeinsam Brötchen nach mittelalterlichem Rezept im Holzbackofen gebacken. Zudem gibt es in einem spannenden Rundgang durch die Sonderausstellung „Mythos Ritter“ Einblicke in das Leben der Ritter und ihre Aufgaben mit anschließendem Basteln eines eigenen Schwerts oder Glücksamuletts. Die Ausbildung zum Ritter ist ebenfalls möglich.In Schloss Lichtenwalde begeben sich Ferienkinder auf die Suche nach dem Schatz des Ritters von Harras. Knifflige Aufgaben werden gelöst und so spielerisch das Schloss erkundet. Zuckersüß wird es hingegen bei der Herstellung von Fruchtgummis. Und wer großes Fernweh hat, begibt sich auf eine spannende Abenteuerreise nach Japan und schlüpft in die Rolle eines Samurai oder einer Geisha. Dabei stellt jeder auch sein eigenes japanisches Schriftzeichen her.Bis auf das offene Ferienangebot „Kurfürstin Annas Kräuterwerkstatt“ ist aufgrund der begrenzten Plätze für alle Angebote eine vorherige Anmeldung bis 16 Uhr des Vortages notwendig (telefonisch unter Tel. +49 (0) 37291 380 0 oder per E-Mail an service@die-sehenswerten-drei.de).Das ausführliche Programm mit allen Angeboten und Terminen ist im Internet unter www.die-sehenswerten-drei.de/ferienspecials PDF ) zu finden.