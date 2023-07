Jubiläumsausstellung zu Kurfürst August auf Schloss Augustusburg erhält begehrten European Design Award

Die zum 450jährigen Jubiläum von Schloss Augustusburg eigens konzipierte Sonderausstellung „Kurfürst mit Weitblick – Das Leben und Wirken von Landesvater August von Sachsen“ sorgte 2022 nicht nur für eine große europaweite Medienresonanz, sie wurde vor wenigen Tagen in Luxembourg, für ihre innovative Ausstellungsgestaltung, mit dem European Design Award in Bronze in der Kategorie „Exhibition Design“ ausgezeichnet.



Die European Design Awards wurden 2007 auf Initiative von 12 europäischen Designmagazinen ins Leben gerufen und werden jährlich für herausragende Designleistungen verliehen. Mit 50 Kategorien sind die ED Awards die wichtigste Auszeichnung für kreative Arbeiten in Europa. Die berühmte Jury, gilt als die qualifizierteste der Branche und setzt sich aus Designkritikern, Redakteuren und Verlegern zusammen.



Die mit Gabriela Matuszyk, Esen Karol, Mike Koedinger, Yves Peters und Stéphanie Thiriet hochkarätig besetzte Fachjury zeichnete Schloss Augustusburg und seine Sonderausstellung mit dem „European Design Award in Bronze“ aus und hob das monumentale Renaissanceschloss und seine Sonderausstellung „Kurfürst mit Weitblick“ auf den europäischen Designthron.



Die Sonderausstellung über Kurfürst August von Sachsen konnte sich gegen die internationale Konkurrenz erfolgreich durchsetzen. Patrizia Meyn, Geschäftsführerin der Augustusburg/Scharfenstein/ Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH, freut sich: „Es ist etwas ganz Besonderes, diesen Award in den Händen zu halten. Dieser Preis zeigt, dass wir mit unseren Sonderausstellungen auf europäischer Ebene angekommen sind und hier vielbeachtete Impulse geben. Diese Strategie werden wir auch in Zukunft in unseren drei Kulturstätten weiterentwickeln. Dass ausschließlich Vertreter führender europäischer Designmagazine sowie bekannte Designkritiker in der Jury sitzen, zeigt die besondere Bedeutung dieser internationalen Auszeichnung.



Mit dem European Design Award konnte Schloss Augustusburg schon die zweite große Auszeichnung in diesem Jahr entgegennehmen. Bereits im Februar wurde bekannt, dass das Renaissanceschloss den renommierten German Design Award in der Kategorie „Winner Excellent Architecture - Fair and Exhibition“ erhält.



Besucher, die sich noch einen Eindruck von der preisgekrönten Ausstellung machen wollen müssen sich beeilen: die Sonderausstellung ist nur noch bis zum 30. Juli zu erleben.