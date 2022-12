Jahresabschluss des Festjahres 450 Jahre Schloss Augustusburg

Mit dem traditionellen Silvesterblasen am 31. Dezember 2022 verabschiedet der sächsische Kurfürst August mit seiner Gemahlin Anna ein ganz besonderes Jahr: das Festjahr 450 Jahre Schloss Augustusburg. Es wurde festlich aufgetafelt, erstklassige Konzerte gespielt und natürlich ordentlich gefeiert. Der heitere Jahresrückblick nimmt die Geschehnisse des Festjahres noch einmal unter die Lupe.Ab 14:30 Uhr erwartet das Kurfürstenpaar gemeinsam mit den Heidelbachtaler Bläsern die Besucher zum Open-Air-Jahresausklang im Schlosshof. Kurfürst „Vater“ August, dargestellt von Jörg Einert, wird gemeinsam mit Kurfürstin Anna, verkörpert von Birgit Lehmann, durch das Programm führen und seine Gäste mit humorvollen, aber teils auch nachdenklichen Anekdoten erfreuen. Außerdem bringen „Gäste vom Dresdner Hof“ spannende Geschichten und Unterhaltsames aus der Zeit der Renaissance mit auf das Schloss Augustusburg. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.Die Jubiläumsausstellung „Kurfürst mit Weitblick – Das Leben und Wirken von Landesvater August von Sachsen“ sowie alle anderen Museen im Schloss sind an diesem Tag bis 14 Uhr geöffnet und laden vorab zum Besuch ein. Die ersten Schlossführungen im neuen Jahr finden am 01. Januar 2023 um 11 sowie 13 Uhr statt. Hier erhalten die Besucher einen Einblick in die Geschichte des Schlosses mit Blick in die kurfürstlichen Gemächer im Lindenhaus, die Schlosskirche sowie das Brunnenhaus.Das Silvesterblasen auf Schloss Augustusburg findet bereits seit 1991 statt und blickt auf eine lange Tradition zurück. Für viele Besucher steht es als heiterer Jahresabschluss traditionell fest im Kalender.Schloss Augustusburg31.12.2022 | 14:30 Uhr5,- € pro Person / Kinder bis 12 Jahre freiTickets unter www.die.sehenswerten-drei.de Bitte beachten Sie, dass die Museen an diesem Tag bereits um 14 Uhr schließen. Ab 13:30 Uhr kann der Schlosshof nur noch mit einem gültigen Ticket betreten werden.November – März täglichÖffnung 10 Uhr, letzter Einlass 16 UhrGeänderte Öffnungszeiten zum Jahreswechsel31.12.2022 bis 14 Uhr01.01.2023 ab 11 UhrSonntag, 01. Januar 2023sowie bis März noch Samstag, Sonntag, Feiertags, in den sächsischen Ferienjeweils 11 & 13 UhrPreis: 8,- € Erwachsene / 6,- € ermäßigt / 21,- € Familien