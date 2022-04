Für einen Tag kurfürstlich Genießen und in das 16. Jahrhundert von Kurfürst August von Sachsen eintauchen

Am 14. Mai 2022 findet auf Schloss Augustusburg die „Kurfürstliche Tafeley und Wissensdurst“ statt – ein exklusives Erlebnis, welches Wissen, Genuss und Kultur vereint und erstmalig in diesem Format durchgeführt wird. Kultur- und genussinteressierte Gäste haben im Rahmen des 450-jährigen Schlossjubiläums die einmalige Chance, für einen ganzen Tag in die Welt von Kurfürst August von Sachsen einzutauchen – und das mit allen Sinnen.Der Erlebnistag startet mit einem Vortrag zum Thema „Die kursächsischen Finanzen während des 16. Jahrhunderts“. Prof. Dr. Uwe Schirmer, Inhaber des Lehrstuhls für Thüringische Landesgeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, beleuchtet kurzweilig in 60 Minuten die Staatsfinanzen unter der Regierung von Kurfürst August von Sachsen.Die Schlossgastronomie by Polster tafelt anschließend ein dreigängiges Renaissance-Mittagessen mit insgesamt 35 verschiedenen, modern interpretierten Gerichten auf – darunter Saisonales und Regionales aus Wald, Feld, Teich und Garten wie einst bei Gesellschaften am kürfürstlichen Hof. Abgerundet wird der Tag mit dem Besuch der Sonderausstellung „Kurfürst mit Weitblick“.Der Preis für den Erlebnistag inklusive Vortrag, Renaissance-Menü sowie Ausstellungsbesuch beläuft sich auf 69 Euro und ist über den Ticket-Shop online über http://www.die-sehenswerten-drei.de/tickets buchbar. Beginn der Veranstaltung ist um 11:00 Uhr. Für das Event sind ca. 4 bis 5 Stunden einzuplanen.Weitere Informationen zu „Kurfürstliche Tafeley und Wissensdurst“ am 14. Mai 2022 unter: https://die-sehenswerten-drei.de/festjahr-2022