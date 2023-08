Die Eiskönigin zu Besuch beim STERNTALER Day in Schloss & Park Lichtenwalde

Am 20. August werden Schloss & Park Lichtenwalde von 10-17 Uhr noch einmal zur Erlebniswelt für alle kleinen und großen Zeichentrickfans. Zum zweiten STERNTALER Day 2023 verwandeln Ladybug, die Eiskönigin, die Einhornprinzessin sowie Superheld Timmi den Schlosspark in eine magische Kulisse für einen heldenhaften Tag mit der ganzen Familie.



Die Wunschfee begrüßt alle Gäste und stimmt auf diesen zauberhaften Tag ein. Einzigartige Shows auf der Parkbühne um 11:30 und 14:30 Uhr bringen mit Gesang, Tanz und starken Geschichten Kinderaugen zum Strahlen. Natürlich stehen die bekannten Persönlichkeiten auch für individuelle Autogramme und Erinnerungsfotos bereit. Beim Kinderschminken werden kleine Heldenträume wahr. Alle Besucher, die sich im Helden-Kostüm auf den Weg machen, erhalten einen Sterntaler als Überraschung.



Neben dem heldenhaften Programm im Park rundet die 2. Staffel der Erlebnisausstellung „STERNTALER“ im Schloss Lichtenwalde den erlebnisreichen Tag ab. Hier warten über 40 Heldenabenteuer mit Augmented Reality und Virtual Reality darauf, fotografiert und zum Leben erweckt zu werden. Besucher begegnen dem Herrscher der Meere, tauchen als Kosmonaut in das Universum ein und beweisen mit Pippi Langstrumpf Mut und Tapferkeit.