Der stimmungsvolle Lichterpark LUMAGICA ab 25. November 2022 in Schloss & Park Lichtenwalde bei Chemnitz

Innenstädte, Marktplätze, Einkaufsstraßen und Fußgängerzonen sind ebenso wie Schlösser und Burgen zentrale Schauplätze des öffentlichen Lebens und kulturellen Geschehens. Seit über 150 Jahren erfreuen sich die Menschen über stimmungsvolle Illuminationen zur Weihnachtszeit. Das Spiel der Lichter wärmt die Herzen und die Seele und hat sich zugleich zu einer hohen Kunstform entwickelt. Ähnlich, wie beim internationalen Eisskulpturen-Festivals im japanischen Sapporo, zieht es abertausende Besucher jährlich zu den festlich illuminierten Weihnachtsmärkten. Das ab dem 25. November 2022 stattfindende Lichtfestival LUMAGICA ist ein innovatives Kunstprojekt, das den berühmten Schlosspark in Lichtenwalde themenreich illuminiert und viele tausende Besucher nach Mittelsachsen locken wird.Mit dem kunstreich inszenierten Lichtfestival sorgen die Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH gemeinsam mit dem Veranstalter MK Illumination für einen großen wirtschaftlichen Impuls in der Region und entwickeln eine europaweit beliebte Kunstform zukunftsorientiert weiter. Der Veranstalter setzt bewusst auf digitale, stromsparende Beleuchtungstechnik, um den gesamten Stromverbrauch im Festivalzeitraum auf ein Minimum zu reduzieren.Dieser Investition, steht ein enormer Kaufkraftzufluss für die ganze Region gegenüber, da Tausende von Besuchern erwartet werden. Sie sorgen in den 52 Tagen des Kunst- und Kulturfestivals für eine spürbare wirtschaftliche Stärkung und Imageerhöhung der Region. Im Schnitt geben diese Besucher 15 bis 20 Euro pro Person aus. Das entspricht einem Kaufkraftzufluss von 550.000 bis 800.000 Euro, die der Region Chemnitz/Lichtenwalde/Augustusburg, ihren Hotels, Gaststätten und Einzelhandel, zu Gute kommt. Das innovative Lichtfestival in Schloss Lichtenwalde kann sich zum starken Wirtschaftsfaktor entwickeln, der schon jetzt spürbare Impulse für die Kulturhauptstadtregion von Chemnitz gibt.Im malerischen Schlosspark von Lichtenwalde sorgen die illuminierten Kunstwerke für wundervolle Emotionen und erzeugen einen einzigartigen Winter- und Weihnachtszauber. „Unser Projekt stärkt die touristische Attraktivität unserer Region. Zusammen mit dem Duft von heißem Glühwein und frischen Stollen schenkt es den Gästen in dieser Zeit pure Lebensfreude und eine atemberaubende Kulisse. Die Menschen brauchen nicht nach New York oder London zu fliegen, sie können die einzigartige Weihnachtsstimmung, im Weihnachtsland Erzgebirge, im Schlosspark von Lichtenwalde, mit allen Sinnen erleben“, freut sich Patrizia Meyn, die Geschäftsführerin der ASL Schlossbetriebe gGmbH.Schloss & Park Lichtenwalde bilden eines der bemerkenswertesten Barock-Ensembles Deutschlands. Zur warmen Jahreszeit lassen sich hier eine Vielzahl an Wasserspielen, saftiges Grün sowie betörend duftende Blütenwelten bestaunen. Nun wird die außergewöhnliche Parklandschaft erstmals auch im Winter erlebbar gemacht. Inmitten leuchtender Installationen mit illuminierten Fabelwesen und historischen Lichtgestalten können sich die Besucher*innen auf einem 1,5 km langen Lichtparcours mit kulinarischen Winterhütten verzaubern lassen. Mit mehr als 300 Leuchtobjekten, musiksynchronen Lichtinszenierungen und interaktiven Elementen ein geht es gemeinsam mit dem legendären Ritter Harras auf Spurensuche nach seinem treuen Pferd.Von der winterlichen magischen Lichterwelt rein in zauberhafte Märchenwelten und selbst zur/zum Helden*in werden – das können Besucher*innen nur in Schloss & Park Lichtenwalde. Die Erlebnisausstellung STERNTALER zeigt 40 neu illustrierte Märchen die mittels Augmented Reality (AR) mit dem Handy oder Tablet zum Leben erweckt werden. Mit dabei sind Märchen der Gebrüder Grimm, von Hans Christian Andersen, russische Märchen sowie Märchen aus 1001 Nacht. So rieselt plötzlich der Schnee von Frau Holle über das Gesicht oder läuft der Gestiefelte Kater über den Weg. Wer will, kann den Turm von Rapunzel erklimmen. Das sind die perfekten Sets für Fotos, Tiktoks und Reels für Social Media, Freunde oder das Familienalbum – in- und outdoor in der winterlichen Erlebniswelt von Schloss & Park Lichtenwalde.Der märchenhafte Schlosspark, das stillgelegte Industriegelände, oder die ruhende Halde - es sind die ungewöhnlichen Orte, die den Besuch eines Lichterparks zu einem besonderen Erlebnis machen. Die Lichtkünstler von LUMAGICA setzen sich in der Gestaltung der unterschiedlichen Parcours sehr intensiv mit der Eigenheit und Historie des jeweiligen Ortes auseinander, weshalb jeder einzelne Lichterpark durch seine Unverwechselbarkeit überzeugt.LUMAGICA Lichterparks sind eine leuchtendes Event-Format von MK-Illumination, dem weltweiten Marktführer für festlich dekorative Beleuchtung. Gestartet im Jahre 2018 in Hückelhoven begeisterten sie bereits tausende Besucher*innen. Im Winter 21/22 hatten bereits 23 Lichterparks weltweit, davon sechs Lichterparks in Deutschland und einer in Österreich ihre Tore geöffnet.LUMAGICA inkl. Erlebnisausstellung STERNTALER im Schlosstäglich 16 Uhr - letzter Einlass 20:30 UhrDie Gastronomie mit LUMAGICA Lounge und Kaffeeflitzer sowie den Winterhütten im Park öffnen täglich ab 16 Uhr.Das Schlossgasthaus Lichtenwalde öffnet mittwochs und donnerstags: 11.00 - 22.00 Uhr (20.30 Uhr Küchenschluss).Freitags und samstags: 11.00 – 24.00 Uhr (20.30 Uhr Küchenschluss).Sonntags: 11.00 – 20.00 Uhr (19.30 Uhr Küchenschluss).16,00 € /* 15,00 € /** 8,00 € /*** 39,00 €17,00 € /* 16,00 € /** 9,00 € /*** 42,00 €Alle VVK-Ticketpreise zzgl. 10% Servicegebühren