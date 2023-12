Bergbaulabyrinth auf der Familienburg Scharfenstein öffnet seine Tore mit Eröffnungswoche vom 26. bis 29. Dezember 2023

Patrizia Meyn, Geschäftsführerin der A/S/L Schlossbetriebe gGmbH

Auf der Familienburg Scharfenstein geht es demnächst auch tief hinab unter Tage. Der neue Erlebnisbereich „Bergbaulabyrinth“ öffnet seine Tore mit einer Eröffnungswoche vom 26. bis 29. Dezember 2023 und vielen Mitmach-Aktionen für die ganze Familie.Das Bergbaulabyrinth liegt als neuer Teil der Dauerausstellung im Herzen der Familienburg Scharfenstein. Besucher steigen tief hinab und erleben in einem nachempfundenen Bergbaustollen die faszinierende Welt des historischen Bergbaus. Familiengerecht aufgearbeitet steht der Bergbau im Erzgebirge im Fokus – beginnend mit dem ersten Berggeschrey im 12. Jahrhundert bis hin zur Ernennung zur Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří im Jahr 2019. In den dunkel gehaltenen, verschlungenen Gängen können Kinder kriechen, klettern und rutschen. Mutige setzen sich selbst in eine Lore und starten ihr Abenteuer mit einem Endless Runner Spiel, bei dem Schätze aus dem Berg geborgen werden müssen – ein Spaß für die ganze Familie.In der Eröffnungswoche erwartet die Besucher die winterlich geschmückte Burg mit deftigen Köstlichkeiten und Glühwein an der Feuerschale im Burghof. Neben dem Blick in des neue Bergbaulabyrinth begeistern viele Mitmach-Aktionen – und das zum regulären Museumseintritt! Kids werden aktiv beim Edelsteinschürfen, Schachthutbasteln und dem Herstellen duftender Räucherkerzen. Bei spannenden Burgführungen gibt es mehr zur Geschichte der Burg zu erfahren. Am Abend wartet mit der Grubenlampenführung ein ganz besonderes Highlight. Gemeinsam mit dem Bergmann machen sich die Besucher auf zu einem Rundgang durch das dunkle Weihnachts- und Spielzeugmuseum – jeder nur mit einer Grubenlampe ausgerüstet. Nach einem kräftigenden Trunk gibt es so manch amüsante Anekdote zum Leben der erzgebirgischen Bergleute zu erfahren.Natürlich sind auch das Burgmuseum, das Weihnachts- und Spielzeugmuseum sowie die aktuelle Mitmach-Ausstellung Römer & Germanen in der Eröffnungswoche geöffnet und im Eintrittspreis inklusive.Wir möchten Sie zu diesem Anlass recht herzlich auf die Familienburg Scharfenstein einladen um das Bergbaulabyrinth als erste zu erkunden und die Atmosphäre vor Ort zu spüren.Als Ansprechpartner stehen Ihnen zur Verfügung:20.12.202310 UhrBurghofWir bitten um Anmeldung bis zum 18.12.2023 an presse@asl-schloesser.de oder telefonisch unter 037291 380 289 (Maria Schade).Familienburg Scharfenstein, bei ZschopauSchlossberg 1, 09430 Drebach OT Scharfenstein26. bis 29. Dezember 2023Tägl. 10 – 17 UhrProgramm:Tickets online unter www.burg-scharfenstein.de/tickets sowie an der Tageskasse erhältlich.10 € Erwachsene / 7,50 € ermäßigt/ 25 € FamilienNach der Eröffnungswoche ist das Bergbaulabyrinth als Teil des Burgmuseums zu den regulären Museumsöffnungszeiten geöffnet.Dienstag bis SonntagNovember bis März: Öffnung 10 Uhr, letzter Einlass 16 UhrApril bis Oktober: Öffnung 10 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr24.12.2023 geschlossen, 31.12.2023 bis 14 Uhr, 01.01.2024 ab 11 Uhr