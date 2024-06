Abfahrt für die mobile Naturwerkstatt im Schlosspark Lichtenwalde

Schloss & Park Lichtenwalde ist um eine Attraktion reicher: ab Juni nimmt die mobile Naturwerkstatt mit einem neuen nachhaltigen Erlebnisangebot ihren Betrieb auf. In diesem Pop-Up Event Space finden zunächst museumspädagogische Programme für Schulklassen und Ferienkinder statt. Los geht’s mit einem Ferienaktionstag am 27. Juni und kunterbunten Samenbomben.



Raus aus dem Schloss, rein in die blühende grüne Oase mit ihren vielfältigen Möglichkeiten. Das schafft die neue mobile Naturwerkstatt in Schloss & Park Lichtenwalde mit ihrem besonderen Angebot. Sie besteht aus einem ausgetüftelten Fahrradhänger kombiniert einem E-Bike, ist verstaut nur 93 Zentimeter breit und 2 Meter lang und damit perfekt um überall im Schlosspark unterwegs zu sein. Aufgebaut entfaltet sich aus dem kleinen Anhänger ein einzigartiger Pop-Up Event Space mit 8 Meter langem Tisch, Bestuhlung, Herdplatte, Wasser, Kühlung, Stromversorgung, Stauraum und Beleuchtung. „Mit der mobilen Naturwerkstatt schaffen wir ganz neue Möglichkeiten für natur- und erlebnispädagogische Angebote im Schlosspark, die wir bisher nicht anbieten konnten“ zeigt sich Patrizia Meyn, Geschäftsführerin der A/S/L Schlossbetriebe gGmbH begeistert.



Am 27. Juni können Besucher ab 11 Uhr die mobile Naturwerkstatt das erste Mal live im Bereich des Konzertplatzes erleben. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit werden Samenbomben zum Mitnehmen hergestellt, die an einem anderen Ort wieder erblühen können. Dazu gibt es inmitten der Natur noch mehr über heimische Tiere und Pflanzen zu erfahren. Die Aktion ist im regulären STERNTALER Ticket für Schloss und Park bzw. Parkticket inbegriffen. Schulklassen können die Naturwerkstatt im Rahmen eines buchbaren Angebotes ab dem neuen Schuljahr erkunden. Dabei wird spielerisch auf die Themen Natur sowie heimische Tiere und Pflanzen eingegangen. Selbst aktiv werden die Kinder beim Bau eines eigenen Traumfängers aus Naturmaterialen.



Mit dem neuen Projekt wird ein weiterer Schwerpunkt zum Thema Nachhaltigkeit in Schloss & Park Lichtenwalde gesetzt. Das Ensemble steht seit jeher für einen respektvollen und schonenden Umgang von Ressourcen. Wie wichtig das ist, zeigte schon der ehemalige Schlossherr Hans Carl von Carlowitz, der heut als Erfinder der Nachhaltigkeit gilt. Er drängte bereits vor über 300 Jahren auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Wald. Daraus entstand der noch heute gültige Leitsatz: Es darf nur so viel genutzt werden, wie für kommende Generationen nachgepflanzt werden kann. Für die Zukunft sind noch weitere Projekte mit dem fahrenden Anhänger geplant. Durch seine Wendigkeit und flexible Ausstattung wird er auch als Messestand, für Kindergeburtstage und andere Events im Einsatz sein.



Kommende Termine der mobilen Naturwerkstatt



Kunterbunte Samenbomben – Aktionstage in den Sommerferien

Entdeckt unsere mobile Naturwerkstatt inmitten des malerischen Schlossparks von Lichtenwalde, lernt mehr für Flora und Fauna und stellt eure eigenen Samenbomben her!



Jeden Donnerstag in den sächsischen Ferien 27.06. / 04.07. / 11.07. / 18.08. / 25.07. / 01.08.

11 – 16 Uhr

Im Eintritt für den Schlosspark / STERNTALER Ticket inkl.



Museumspädagogisches Angebot für Schulklassen und Horte

Naturwerkstatt

Entdeckt unsere mobile Naturwerkstatt inmitten des malerischen Schlossparks! Lernt spielerisch mehr über die Thematik Natur kennen und bastelt selbst einen tollen Traumfänger aus Naturmaterialien. Ein einzigartiges Erlebnis in Flora und Fauna, was Spaß macht und eure feinmotorischen Fähigkeiten sowie Vorstellungskraft stärkt. Seid kreativ, lernt mehr über heimische Tiere und Pflanzen und vertieft so euer Verständnis und Wertschätzung für die Umwelt.



Dauer: 1,5 h | buchbar von April bis Oktober

Altersstufe: 5 – 12 Jahre

Preis: 5,50 € p. P.

Lehrplanbezug: Grundschule, Sachkunde Kl. 1 – 4 / Kunst Kl. 1 – 4 | Gymnasium/Oberschule, Biologie Kl. 5 – 6

