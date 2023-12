Am 13. Januar 2024 wird es wieder laut in Augustusburg: beim 51. Wintertreffen der Motorradfahrer auf Schloss Augustusburg treffen sich zahlreiche Biker und Motorradenthusiasten, um den kalten Temperaturen zu trotzen. Mit Benzingesprächen und Live-Musik vom „Musikalischen Einsatzkommando“ rund um das Schloss ist für beste Stimmung gesorgt. Auf der Bühne im Schlosshof heizt die Band „Berggeschrey“ mit eigenen und gecoverten Songs von Rock, über Jazz bis Rock‘n Roll nochmal zusätzlich ein. Dazu erwartet die Teilnehmer ein großes beheiztes Bikerzelt im Wirtschaftshof mit Musik am Freitag- und Samstagabend. Ein weiteres Highlight wartet im Augustuskeller: hier wird der Film zur neuen Sonderausstellung „Auf dem Landweg nach New York: 4 Ural-Motorräder – 43.000 Kilometer – 972 Breakdowns“ in gemütlicher Atmosphäre präsentiert. Die Abenteurer und KünstlerInnen der Reise Anne Knödler, Elisabeth Oertel und Johannes Fötsch stehen auf der Bühne Rede und Antwort zum Projekt. Der Teilemarkt im Steinbruch hält wieder verschiedenste Ersatzteile diverser Händler bereit. Für das leibliche Wohl ist mit verschiedenen Angeboten gesorgt.Für Biker, die mit ihrer Maschine einen Tagesausflug machen wollen, stehen am 13. Januar im Schlossinnenhof Stellplätze bereit. Camper finden auf den ausgewiesenen Flächen rund um das Schloss einen der begehrten Schlafplätze. Zur besseren Kapazitätsplanung müssen diese vorab online gebucht werden.Eintritt:10 € p. P. Motorradfahrer / BesucherKinder bis 12 Jahre freiCamper-Tickets: 60 € p. P.Tickets sind unter www.augustusburg-schloss.de/wintertreffen erhältlich.Der Teilemarkt ist kostenfrei.Am Veranstaltungstag ist das Motorradmuseum sowie die Sonderausstellung „Auf dem Landweg nach New York“ geöffnet. Alle anderen Museen sind geschlossen.Eintritt Motorradmuseum: 5 € p. P.Eintritt Sonderausstellung: 10 € Erw. / 7,50 € erm. / 25 € FamilienSonderpreis für Motorradfahrer/Camper: 50 % Rabatt auf den Museumseintritt