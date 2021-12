50. Wintertreffen auf Schloss Augustusburg für 2022 abgesagt

Das lang ersehnte 50. Wintertreffen der Motorradfahrer auf Schloss Augustusburg am 8. Januar 2022 wird nicht stattfinden. "Wir hatten bis zuletzt gehofft, dass wir die Jubiläumsausgabe des Bikertreffens durchführen können. Aber mit Rücksicht auf das Infektionsgeschehen und die Lage in den Krankenhäusern ist dies zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht möglich" sagt Patrizia Meyn, Geschäftsführerin der Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH.



Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben: der nächste Termin für die Jubiläumsveranstaltung steht bereits. „Das 50. Wintertreffen wird am 14. Januar 2023 auf Schloss Augustusburg bei Chemnitz stattfinden – natürlich mit Motorradenthusiasten aus ganz Deutschland, Benzingesprächen in lockerer Atmosphäre, Teilemarkt und vielen Highlights mehr“ so Meyn.

