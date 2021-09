30. Oldtimer-Herbsttreffen auf Schloss Augustusburg findet mit 3G statt

Das Testzentrum am "Freizeitzentrum Rost‘s Wiesen" ist von 8:00 bis 15:00 Uhr geöffnet; am Zugang zum Schloss (hintere Auffahrt) wird ebenfalls eine Testmöglichkeit eingerichtet.

Onlinetickets sind auf www.die-sehenswerten-drei.de/tickets buchbar (Fastlane)

Kontaktdatenerhebung per Luca-App, Corona-Warn-App und analog am Tor

Eintritt 4,- € (nur Südtor!), Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt zur Veranstaltung

Am 3. Oktober 2021, dem Tag der deutschen Einheit, verwandelt sich der Innenhof von Schloss Augustusburg einmal mehr zu einem Freilichtmuseum für historische Fahrzeuge aus ganz Deutschland. Nach dem coronabedingten Ausfall im letzten Jahr jährt sich der traditionelle Saisonausklang 2021 zum 30. Mal.Mit groovigen Live-Sounds der Fünfziger und Sechziger Jahre der Flöhaer Gruppe ATLANTIS (The Sixties Show – Beatmusik & Rock‘n Roll) erleben die Besucher das einzigartige Treiben auf dem Schlossgelände.Dabei gibt es auch so manche Rarität zu bewundern. Dabei sein können alle zwei-, drei- und vierrädrigen Fahrzeuge bis Baujahr 1970. Die Anreise der teilnehmenden Fahrzeuge erfolgt ab 8:00 Uhr. Für die ersten 400 Fahrzeuge ist ein Stellplatz in den Schlosshöfen garantiert. Auf dem Teilemarkt im Steinbruch bieten Händler eine große Bandbreite an Ersatzteilen an. Das Treffen ist nicht reglementiert.Zum perfekten Oldtimer-Erlebnis bietet die verlängerte Sonderausstellung "Vergessene Produkte sächsischer Fahrzeughersteller" im Motorradmuseum bereits ab 9:00 Uhr passende Eindrücke. Alle anderen Museen im Schloss sind regulär ab 9:30 Uhr geöffnet.Sonderparkplätze im Bereich der Stadt Augustusburg sind wie in jedem Jahr ausgewiesen (u.a. Netto-Parkplatz). Eine Anreise mit der Drahtseilbahn wird empfohlen.