In Kürze erscheint das neue Jugendbuch! Jetzt vorbestellen!Was hat die heutige Jugend im Kopf? Das wollten wir wissen und haben zu einem Schreibwettbewerb aufgerufen. In nur 8 Wochen haben wir sehr viele Einsendungen erhalten – bis hin nach Österreich wurden Geschichten eingereicht. Die ungewöhnlichsten erscheinen nun in einem Buch. Dieses wird in Kürze verfügbar sein. Vorbestellungen sind jetzt schon möglich!„Voll geschrieben! – Jugend schreibt“Zum Inhalt: „Die Jugend hat nur Handys und Computerspiele im Kopf? Mitnichten! Dieser erste Band der neuen Reihe „Jugend schreibt“ ergibt ein ganz anderes, sehr überraschendes Bild!Die Geschichten, geschrieben von Schülern, bieten ungewöhnlich spannende, packende und immer unerwartete Einblicke! Hier besticht eine ungemeine Vielfalt. Liebe und Fantasy kommen ebenso zu Wort wie traumatische Erfahrungen um Leben und Tod oder das Aufwachsen außerhalb von Deutschland. Jede der Geschichten ist für sich ein Erlebnis, für jedes Alter!Bereits jetzt sind Vorbestellungen möglich.“Und noch ein Hinweis:Für das den 2. Band – also das Buch 2019 – können Einsendungen bis zum 30.3.2019 eingesendet werden. Dann gibt es noch eine Erweiterung: Wer gerne kreativ ist, kann ein Foto oder Bild als Cover-Idee mit einsenden!info@Leseschau.de