Unschlagbarer günstiger Preis! Jetzt gibt es (fast) alle Bücher von Jo Heldt auf einen Blick als E-Book in der Leseschau

Zur Autorin:Jo Heldt ist in Niedersachsen geboren. Ihre Liebe zur Schriftstellerei entdeckte sie bereits in jungen Jahren, indem sie kleine Gedichte und Geschichten schrieb. Sie machte eine Ausbildung zur Bürokauffrau und arbeitete als Personalsachbearbeiterin und Mitarbeiterbetreuerin.Sie hat sich auf kein bestimmtes Genre festgelegt. Nicht etwa aus Unentschlossenheit oder Nichtwissen, sondern um durch ihre Bücher eine umfangreiche Leserschaft anzusprechen. Warum soll man sich nur auf Erwachsenenbücher versteifen, wenn Ideen für Kinderbücher da sind und umgekehrt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Warum sollte man nur in der Kategorie Belletristik schreiben, wenn man auch am Kochen und Backen Interesse hat. Diese Überlegungen führten dazu, dass sie heute in verschiedenen Genre zu finden ist, um dadurch den unterschiedlichen Lesergruppen eine Freude mit ihren Büchern machen zu können.Bücher im Überblick:Beziehungen und andere Katastrophen - 7 Episoden zum SchmunzelnDie kleine Hexe Minnifee rettet WeihnachtenDie mystische Rolle - Ein modernes MärchenKleine Gedichte für den AlltagKai der Auserwählte - Die vier SteineMein Freund Kater KarlchenKlecksbild - Verräterische EnthüllungRatet wer ich bin - Ein Mitmachbuch mit vielen kleinen RätselnSchwanenkindTalionis - Vertraue keinem FreundTränen gibt es überallWolf-Rüdigers schwerer Gang zum Arbeitsamt - Eine kurze humorvolle LektüreDie Kinder-WeihnachtsbackstubeDas große Kinder-Kochbuch - Kochen für und mit Kindern Hörnchen - Das BuchRache - Du wirst leiden