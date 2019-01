Schnell abnehmen in nur 3 Stunden!

06.01.19

Lucie Weber erzählt in ihrem neuen Buch gemeinsam mit ihrer Schwester Paula Lenz und der Mama Marika Kovacs von Diäten aller Art, die mehr oder weniger erfolgreich waren. Sie gehen der Frage nach – was ist „normal“ oder „schön“. Es ist eine wahre Familiengeschichte, die sich zwischen den Metropolen München, Berlin, Budapest abspielen. Das Buch verbindet Fakten und Erlebnisse rund um das Thema „Schänheit“ sehr humorvoll aber auch nachdenklich. Eine wunderbare leichte Lektüre – ein Muss für jede Frau!Rezension: „Selbsterkenntnis ist…? Auf jeden Fall habe ich mich am Anfang schief und krumm gelacht, weil – ich bin mir sicher, da erkennt sich jede Frau wieder, egal ob wegen der Frisur oder des Gewichts. Es ist so ein erfrischender Schreibstil über Situationen, die jeder von uns erlebt hat, dabei auch Nachdenkliches über Unterschiede Ost/West oder auch mal Deutschland/Ungarn. Dazwischen gibt es ungewöhnliche Tipps auf was man zum Beispiel bei einem neuen Partner achten sollte: ich verrate es nicht, aber es stimmt! Es ist so liebevoll geschrieben, ein Buch von Frauen für Frauen! Es ist einfach nur schön! Als Frau kann man die Erzählungen so gut nachvollziehen: ja genau, genau so war es bei mir auch, oh mein Gott! Trotz aller Heiterkeit bewahrt das Buch durchaus den notwendigen Ernst zu manchen Themen. Ich kann nur sagen: Frauen, lest das Buch und putzt damit Euer Selbstbewusstsein auf!“ von„Bin ich eine Traumfrau?“Autor: Lucie Weber, Paula Lenz, Marika Kovacs Seitenanzahl: ca. 192ISBN: 978-3-947110-49-0Veröffentlicht: Dezember 2018verfügbar in der www.Leseschau.de als:E-Book (6,90 €)gedrucktes Buch (13,90 €)Als gedrucktes Buch bei Amazon erhältich:Oder in allen gängigen E-Book-Shops als E-Book.Viel Spaß damit!