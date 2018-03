Neuerscheinung: ARBEITEN MIT DEM PROJEKTOR + Wettbewerb

Schritt für Schritt zum perfekten Bild. Mit dieser neuen einzigartigen Technik gelingt jedes Bild.Robert Porter zeigt mit seinem neuen E-Book auf, wie es gelingt, ein perfekte Bild zu zeichnen. Alle Schritte sind einzeln und übersichtlich erklärt.Zum Inhalt: "Mithilfe eines Projektors projizieren Sie Ihr Motiv auf einen Zeichenblock, einen Maltuchblock oder eine Leinwand; sogar die leere Wand des Kinderzimmers kann benutzt werden. Sicherlich haben Sie schon des Öfteren vor der leeren Leinwand gesessen und überlegt, wie Sie am besten Ihr Motiv als Vorzeichnung umsetzen können, sodass die Perspektive und alle Proportionen stimmig sind. Gerade für einen Laien ist dies die erste schwere Hürde, die einem den Spaß am Malen verderben kann. Doch mit ein wenig Unterstützung der modernen Technik ist das alles kein Problem mehr. Nachdem Sie das Buch durchgearbeitet haben, wird Ihnen keine Leinwand mehr zu groß sein und eine leere Leinwand keinen Schrecken mehr einjagen. Sie benötigen auch kein teures High-End-Gerät. Eventuell besitzen Sie schon ein solches Teil und wenn nicht, dann sind gebrauchte Geräte für wenig Geld vollkommen ausreichend, um selbst bei normaler Zimmerbeleuchtung fantastische Ergebnisse zu erzielen. Damit kommt auch der Spaß am Malen und Zeichnen wieder. Sie werden mit der Zeit immer experimentierfreudiger und lernen Ihren ganz eigenen Stil zu kreieren. Wenn erst einmal die Hürde genommen ist, eine gute Vorzeichnung zu erstellen, die mit dem Projektor ein Kinderspiel ist, werden Sie neue Türen in Ihrer Kreativität aufstoßen. Als kleines Extra im Buch gibt es noch: eine Anleitung für den Bau eines eigenen Bilderrahmens. So können Sie Ihr einzigartiges Bild noch mit einem einzigartigen Rahmen veredeln und erkennbar machen. Als Motivation, wie wirklich einfach die Arbeit mit dem Projektor ist, habe ich eine kleine Auswahl an Bildern mit angehangen."Einfach ausprobieren!Zum tollen Buch gibt es einen kleine Auslosung. Wir verlosen drei Kreativ-Malkästen. Jeder der bis zum 1.8.2018 uns einen Entwurf sendet (per Mail), nimmt an der Verlosung teil!Mail: info@Leseschau.de