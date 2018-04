Neu: Irish-Setter-Bücher jetzt als Ebook erhältlich!

"Mein Name ist Ute Rietschel, ich wurde 1963 im Erzgebirge geboren. Ich bin glücklich verheiratet und mittlerweile stolze Großmutter. Von Kindheit an prägte mich – genau wie meinen Mann – die Liebe zu den Tieren. Seit vielen Jahren leben er und ich mit Irish-Settern zusammen. Diese besondere Rasse hat es uns angetan. Die Freundlichkeit, Neugierde, Eleganz und Liebe dieser Tiere hat unser Herz erobert. Unsere Setter waren und sind liebe und treue Familienhunde und besonders kinderlieb. Unsere Temperamentbündel können wir als gehorsame, treue und liebevolle Begleiter in allen Lebenssituationen bezeichnen.Genau aus diesem Grund habe ich begonnen, Episoden und Erlebnisse mit den Rettern festzuhalten und die Erinnerung aufleben zu lassen."Ihre beiden Bücher "Eika – Eine Irish-Setter-Hündin mit Herz" und "Charlie-Brown – Erlebnisse eines Irish-Setter" gibt es in der Leseschau als Printausgabe und als Ebook.Bei Amazon gibt es jetzt ganz neu beide Bücher als E-Book.Ute Rietschel – eine Frau mit Herz. In einem ganz persönliche Interview verriet sie uns mehr über sich:Wie viele Bücher haben Sie bisher veröffentlicht?Seit wann schreiben Sie?März 2016Was war Ihr erstes Buch?„Charlie – Brown – Erlebnisse eines Irish – Setters“Was hat Sie zum Schreiben gebracht?Die Liebe zu meinen Tieren und das traurige Abschied nehmenZu welcher Tageszeit schreiben Sie am liebsten?Am AbendWas inspiriert Sie?Gute Stimmung, unsere HundeWo, in welcher Umgebung, schreiben Sie?In meiner geliebten CoucheckeTrinken oder essen Sie während Sie schreiben?Ein gutes Glas Rotwein, ab und zuHören Sie Musik dabei? Wenn ja, welche?neinPlanen Sie oder schreiben Sie einfach drauf los?Ich schreibe einfach darauf losWelche Art von Büchern lesen Sie persönlich gern?Erinnerungen, derzeit „Ich sehe Dich sterben“ von Lexa WolfWer ist in der Schriftstellerwelt Ihr Vorbild?Kein bestimmter SchriftstellerWenn Sie nicht schreiben würden, was wäre dann Ihre Erfüllung?Mit dem Wohnmobil, meinem Mann und den beiden Settern am Meer auf dem Darß leben…Welches Sternzeichen haben Sie?LöweMit welchen drei Worten würden Sie sich beschreiben?Lustig – bisschen verrückt – auf Harmonie bedachtWas machen Sie leidenschaftlich gerne?Mit den Hunden spielenWelche Schwächen haben Sie?Mein Mann ist meine größte SchwächeWas bringt Sie zum Lachen?Unser tapsiger Rüde „Eddy“Was war der lustigste Moment in diesem Jahr?Es gab viele Momente, zum Beispiel auf dem Teppich zu liegen und mit meiner Enkelin Eva und den Pferdchen zu spielen…Kochen Sie gern? Wenn ja, was am liebsten?Ich koche gern, überlasse es aber noch lieber meinem MannWas würden Sie drei Tage lang ohne Strom machen?Zu meinen Eltern fahren und die Zeit mit Ihnen verbringen – denn die ist sehr kostbarWas ist Ihr Lieblingszitat?„Der Strand hat angerufen und gefragt wo wir bleiben.“ (war Spaß…)„Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“Was wird Ihnen die Zukunft bringen?Darüber möchte ich gar nicht nachdenken, es wird Gutes und Schlimmes kommen – das weiß ich. Es kommt darauf an wie ich es verkrafte. Aber mit meiner Familie und mit guten Freunden, speziell aus Berlin (Birkenstraße), schaffe ich alles…!Mit diesen Aussichten wünsche ich allen einen tierischen Lesespaß!