Leckeres Gewinnspiel!

03.10.18

„Meine FB Seite Cornelia Rückriegel - Autorin hat 500 Likes erreicht (aktuell sogar 501!) Es kann losgehen mit dem angekündigten Gewinnspiel! Wer das Whisky-Probierset gewinnen möchte, geht auf meiner Seite www.connysflinkefeder.com auf den Menüpunkt Kontakt und schickt mir eine Nachricht mit dem Kennwort Whisky. Aus allen Einsendungen, die bis Sonntag, 7.10.2018 (24.00 Uhr), eingehen, wird der Gewinner/die Gewinnerin gezogen! Ich drücke euch die Daumen!“, lädt Autorin Cornelia Rückriegel ein.Also ran an die Tasten und mitmachen. Das edle Whisky-Probierset ist ein süßes Präsent der besonderen Art.Cornelia Rückriegel ist eine Ausnahmeautorin die es aus dem Stand heraus geschafft hat, einen Bestseller auf den Markt zu bringen.Die www.Leseschau.de hat Ihr auf den Weg dahin geholfen und unterstützt die Autorin in allen Buch- und Werbefragen.So gibt es folgende Bücher von Cornelia Rückriegel in der Leseschau:Die Ungarn-Kollektion:Ungarns „dunkle Seite“ – Von Immobilienkäufen und anderen Vorkommnissen + SchreibblockWillkommen in Ungarn: Auswanderungstipps vom Insider + Schreibblock + PostkarteMein Ungarn – Licht und SchattenDie Annie-Kollektion:Annie – Die Tränen der Rosenblüten + eigener BriefmarkeAnnie – Stürmische Zeiten in DingleAnnie – Auszeit unterm RegenbogenSchönen Feiertag,Eure Katalin