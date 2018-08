Ferienaktion verlängert bis 18.8.2018!

Daher passt unser "heißes" Überraschungspaket perfekt dazu.Nun haben wir die Aktion bis zum 18.8.2018 verlängert.Zu jeder Bestellung zum Buch "Voll geschrieben!" gibt es viele kleine Extras.Dazu gehören ein cooler Schreibblock, lustige Schlüsselanhänger, Lesezeichen und der der magnetische Eistütenstift. Bonus: Zu jeder 5. Bestellung gibt es noch ein T-Shirt dazu. Viel Glück!Zum Buch:Voll geschrieben! - Jugend schreibtMal ehrlich: Die Jugend ist doch wirklich der spannendste Abschnitt im Leben. Da jagen sich „voll cool“ mit „total schlimm“. Dauernd ist etwas anderes los: Schule, Freunde, Wettbewerb, Eltern und dann der Tag, von dem niemand weiß, wann er kommt: das erste Mal ein Kribbeln im Bauch, wie man es vorher nie so kannte. Die ersten Berührungen, die furchtbaren Tage, wenn die Liebe eine unverhoffte Wendung bekommt!In diesem Buch haben Jugendliche „voll geschrieben“, was sie für erzählenswert hielten. In 19 Geschichten treffen wir auf ganz unterschiedliche Themen. Egal ob Fantasy, Liebe oder traurige Einblicke, hier kommen Jugendliche unzensiert zu Wort.Das Ergebnis wird viele Erwachsene erstaunen. Statt Handys, Computerspiele und Partys haben wir nach unserem Aufruf Geschichten bekommen, die zeigen, dass die jungen Autoren eine doch etwas andere Lebenswelt haben, als es man gemeinhin so denkt.Ich wünsche viel Spaß beim ersten Band unserer neuen Reihe „Jugend schreibt“ und freue mich schon auf Einsendungen für das nächste Buch, das 2019 erscheinen wird. Dann gibt es noch eine Erweiterung: Wer gerne kreativ ist, kann ein Foto oder Bild als Cover-Idee mit einsenden!160 Seiten12,99 Euro Printausgabe3,99 Euro E-Book