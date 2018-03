Das will ich! Das aktuelle Buch von Cornelia Rückriegel "Annie - Die Tränen der Rosenblüten" ist erschienen

Das aktuelle Buch von Cornelia Rückriegel "Annie - Die Tränen der Rosenblüten" ist erschienen und ab sofort verfügbar. Zu jeder Bestellung gibt es tolle Briefmarken, Lesezeichen und Postkarten! Also wieder mal ein echtes Rundumpaket für echte Leseratten...Ach wer es nicht erwarten kann, für den steht das Buch auch als E-Book zum sofort runterladen zur Verfügung.Dies ist das 3. Buch der Annie-Reihe und es hält wieder viele überraschende Momente bereit. Wer einen oder gar beide der vorangegangenen Annie-Romane gelesen hat, dem muss man nicht viel erzählen. Man ist fasziniert von den Figuren, der Schreibweise und wie es Cornelia Rückriegel immer wieder schafft, das pure Leben in allen Höhen und Tiefen mit einer eleganten Leichtigkeit zu beschreiben. Für all diejenigen, die erst jetzt auf "Annie" aufmerksam geworden sind, gibt es das "Wer ist Wer" gleich am Anfang des neuen Romanes. Hier werden die Hauptfiguren vorgestellt, die dem Leser in der gesamten Familiensaga - also allen drei Bänden - begegnen.Die absolute Hauptfigur ist Annie, eine bemerkenswerte Frau Mitte 40. Nach großer Enttäuschung, an der ihr vermeintliches Lebensglück zerbrach, machte sie sich auf, um sich selbst zu finden. Ihr Weg führte nach Irland. Hier hofft sie auf ein neues Leben, ein neues Glück. Begleiten wir sie erneut durch einen turbulenten Sommer, der so einige gute als auch böse Überraschungen bereit hält!Bestellungen unter: www.Leseschau.de Übrigens ist die Leseschau ein faires Portal, was vor allem den Autoren zu gute kommt: Bücher, E-Books, Neuerscheinungen, Wettbewerbe, Rabatt-Aktion, Versandkostenfrei, Sofort verfügbar, Ohne Anmeldung, Zuverlässig. Schneller VersandÜbrigens wurde das Buch auf der Leipziger Buchmesse präsentiert!Übrigens das geniale Cover ist wie immer von Peer Stone!