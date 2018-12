Autoren die die Welt bewegen!!!!!!!!!!

31.12.18

Das Jahr ist nun fast zu Ende und wir blicken zurück. Bei unseren Büchern war alles dabei: vom Traumdrachen bis zur Traumfrau.Wir danken den Autoren von der Leseschau für das tolle Engagement und wünschen fürs nächste Jahr viele geniale Ideen für tolle Geschichten. Alle Autoren sind ganz besondere Persönlichkeiten, die uns mit Ihren Geschichten, Gedichten oder Fotos verzaubern, mitnehmen und entführen. Sie sind einfach wundervoll und einmalig:Cornelia Rückriegel, Marianna Posselt, Ute Rietschel, Sebastian Cohen, Helena Baum, Mari März Ben Vart, Peter Wanzel, Gudrun Kottinger, Andrea Schädel, Robert Niemann, Michael Frank Kromarek, Hanno Lammert, Lucie Weber, Ekieh Eberg, Kurt F. Neubert, Ino Weber, Marika Kovacs, Gitta Mikati, Paula Lenz, Guido Pauly, Céline Ehrig, David Lösch, Karin Bauer, Erika Mühlwald, George Tenner, Greta Arend, Horst Westermann, Jane Doe, Klaus Ender, Jo Heldt und natürlich vielen weiteren.Ein riesengroßes Dankeschön an alle Autoren vom gesamten Leseschau-Team!Das sind: David Lösch (der Mann für alles), Adrian Ehrig (ebenfalls der Mann für alles), Biba Lösch (unser Postfachfrau!!!!!!!!!!), Peer Stone (der Cover-Profi) und natürlich von mir, Katalin EhrigBleibt gesund und weiter so kreativ. Eure Bücher sind ein kleiner Schritt zu einer besseren Welt. Und das hat die bitter nötig.Bibliografie:Cornelia Rückriegel:• Willkommen in Ungarn:Auswanderungstipps vom Insider• Ungarns „dunkle Seite“ – Von Immobilienkäufenund anderen Vorkommnissen• Mein Ungarn – Licht und Schatten• Annie – Die Tränen der Rosenblüten• Annie – Stürmische Zeiten in Dingle• Annie – Auszeit unterm RegenbogenMarianna Posselt:• Friedlindes KatastrophenSebastian Cohen:• Ohne Warnung, 1. Duke-Roman• Ohne Ausweg, 2. Duke-Roman• Ohne Hemmung, 3. Duke-Roman• Ohne Chance, 4. Duke-Roman• Duke – Die Sonderedition!Ben Vart:• Korsisches ErbePeter Wanzel:• Liebe und DepressionGudrun Kottinger:• Quellen des Herzens – Fotos und Gedichte• LebensreiseAndrea Schädel:• 10 Herzbotschaften – Was Tiere uns sagen wollenRobert Niemann:• Steter Tropfen fängt den Wurm• Steter Tropfen fängt den Wurm – SondereditionMichael Frank Kromarek:• Vincent• Das 7. Haus• KunstGeschichten• Winkler – Eine deutsche GeschichteHanno Lammert:• Die Gewalt der NaturLucie Weber:• Bin ich eine Traumfrau?Ekieh Eberg:• Gestorben wird nur einmalKurt F. Neubert:• Das goldene Herz der FrauIno Weber:• Die Schorfheide-Region richtig erleben• Sudoku mit System• Die Natur erkennen mit Herz und Verstand• Schorfheide Foto-TourenUte Rietschel:• Eika – Eine Irish-Setter-Hündin mit Herz• Charlie-Brown – Erlebnisse eines Irish-SetterHelena Baum:• Hör mir auf mit Glück• Die dreckigen Dreißiger• Erst mal für immer: KretaMari März:• VERWANDLUNG – #1MondZauber • PSYCHO-PAT –Die Vergangenheit ist noch nicht fertig mit dir…• DRAGO – Der TraumdracheMarika Kovacs:• Bin ich eine Traumfrau?Gitta Mikati:• Berlin - Beirut: Eine Lüge zu vielPaula Lenz:• Bin ich eine Traumfrau?Guido Pauly:• Wahn & Witz von A bis ZKatalin Ehrig, Céline Ehrig:• Ist das Fahrrad rot, ist bald jemand…?• Flaschendrehen: Du bist dran!David Lösch, Karin Bauer, Erika Mühlwald:• Summer secrets – Sommergeheimnissen auf der SpurGeorge Tenner:• Der Tod ist keine schwarze Gestalt, Der Drachen des Todes, Insel der tausend Puppen, Ausgeflippt – Satiren des Alltags, Der Tod zwischen den Inseln, Das Lächeln der Mona Lisa, Single – unvermittelbar, Im Schattender Roten Mühle, Der Schrei des Pelikans,Der Wüstenwolf[url=http:// https://l.facebook.com/...