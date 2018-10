3. Oktober – da geht die Post ab!

03.10.18

Wir möchten dazu auch unseren kleinen Beitrag leisten und haben heute nochmal eine kleine Aktion „der alten Schule“.



Zu vielen unserer Bücher gibt es eigene Postkarten mit der dazugehörigen Marke. Alles Unikate, da es diese so nicht im Handel in Massenware gibt. Also auch ein kleines Stück Geschichte.



Sende uns einfach Eure oder eine andere Adresse (zu der wir eine Karte senden sollen) unter dem Stichwort „3. Oktober“ – gern mit einem Wunschtext – und wir versenden die Karte – egal wohin! Welche Karte es sein wird – wird nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.



E-Mail: info@Leseschau.de

