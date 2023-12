AUGLETICS Eight Rudergerät aus Deutschland nun auch mit Streaming-Funktion

Vereinfachte Fitnessziele und Spaß: AUGLETICS integriert Entertainment in effektives, gesundes Rudertraining

AUGLETICS, mit preisgekröntem Design und führend im Bereich innovativer Heim-Fitnesslösungen, stellt mit "Stream & Row" eine wegweisende Neuerung vor. Diese revolutionäre Initiative vereint hochwertiges Rudertraining mit erstklassiger Unterhaltung durch den direkten Zugriff auf beliebte Streaming-Dienste wie Netflix, YouTube und Inhalte über den integrierten Browser – und das alles bequem über den großen Bildschirm der smarten Rudergeräte. Dabei bewahren die AUGLETICS Rudergeräte ihren Ruf: Sie sind platzsparend, kompakt, leise und bieten ein trainingsintensives, gleichzeitig aber auch spaßiges Workout-Erlebnis.



Flavio Holstein, der Gründer von AUGLETICS, hebt besonders die einzigartigen Vorteile hervor: "Unsere Rudergeräte zeichnen sich nicht nur durch effiziente Raumnutzung und leisen Betrieb durch die elektronisch gesteuerte Wirbelstrombremse aus, sondern bieten auch ein Training, das über 85% der Muskulatur anspricht. Dieses ganzheitliche Workout ist nicht nur abwechslungsreich, sondern auch gelenkschonend – ideal zur Vorbeugung von Rückenproblemen."



Mit dem innovativen "Stream & Row"-Update wird nun gewährleistet, dass Nutzer auch während des Streamens von Serien oder Videos ihre Trainingsziele im Blick behalten. Der integrierte digitale Trainer, genannt Virtual Coach, liefert kontinuierliches Feedback und Verbesserungsvorschläge zur Rudertechnik. Somit wird das Rudererlebnis nicht nur unterhaltsam, sondern auch technisch anspruchsvoll und effizient. Das Fitnessgerät wird zum Motivator und Unterstützer. Dazu gibt es die Möglichkeit, durch Städte wie London, Berlin oder Paris zu rudern, was dem Nutzer in eine virtuelle Welt eintauchen lässt.



Holstein fügt hinzu: "Mit 'Stream & Row' bieten wir eine perfekte Symbiose aus Fitness und Unterhaltung. Wir sind überzeugt, dass unser Ansatz, die Balance zwischen einem anspruchsvollen Workout und entspannender Unterhaltung zu finden, das Heimtraining revolutionieren wird. Mit der moderner Optik und der kleinen Größe passt es perfekt in jedes Wohnzimmer und unsere Nutzer können jetzt ein Ganzkörpertraining genießen, während sie gleichzeitig ihre Lieblingssendungen schauen."



AUGLETICS setzt damit neue Maßstäbe in der Welt des Home-Fitness. "Stream & Row" ist nicht nur eine Antwort auf die Herausforderung, Sport in den Alltag zu integrieren, sondern auch ein Versprechen, das Training zu Hause in ein motivierendes und bereicherndes Erlebnis zu verwandeln. Entdecken Sie die Zukunft des Heimtrainings – besuchen Sie jetzt die Website für weitere Informationen oder testen Sie AUGLETICS live in Aktion.