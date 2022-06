Erfolgreicher Ausbildungsabschluss bei AUBI-plus

Ausbildungsoptimierer bildet für den eigenen Bedarf aus

AUBI-plus versteht Ausbildung als Existenzsicherung für das Unternehmen. Nach ihren erfolgreichen Ausbildungsabschlüssen werden Celine Hammerschmidt und Florian Stöver übernommen. Als Kauffrau für Büromanagement bzw. Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung verstärken sie ab sofort die Teams der Kundenberatung und der IT.



Nach drei Jahren haben Celine Hammerschmidt und Florian Stöver nun ihren jeweiligen Berufsabschluss in der Tasche und werden als Fachkräfte übernommen. Die junge Frau aus Hüllhorst hat ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement erfolgreich absolviert und verstärkt ab sofort das Team der Kundenberatung bei AUBI-plus. „Ich berate unsere Kunden bedarfsorientiert und zeige ihnen auf, wie sie mit unseren Leistungen ihre Ausbildung noch weiter optimieren können. Außerdem gehört zu meinen Aufgaben, weitere Ausbildungsbetriebe als neue Firmenkunden zu gewinnen und die Bestandskunden zu betreuen“, sagt Celine Hammerschmidt. „Es macht mir einfach Spaß, Ausbildungsbetriebe erfolgreicher zu machen und Ausbildungspersonal zu beraten.“



Florian Stöver aus Schnathorst hat den Beruf des Fachinformatikers für Anwendungsentwicklung erlernt und wird nach seinem erfolgreichen Abschluss in die IT übernommen. „Als Programmierer bei AUBI-plus gehört es zu meinen Hauptaufgaben, neue Features zu implementieren, um unser Ausbildungsportal kontinuierlich weiterzuentwickeln. Zusätzlich dazu stehe ich meinen Kolleginnen und Kollegen bei sämtlichen IT-Fragen zur Seite und unterstütze sie bei IT-Problemen“, sagt der junge Mann. „In der IT ist kein Tag wie der andere: Es gibt ständig neue Herausforderungen, an denen man wachsen kann.“



„Herzlichen Glückwunsch Euch beiden zum Bestehen der Prüfung und alles Gute zum Abschluss. Wir freuen uns auf eine weiterhin sehr gute Zusammenarbeit mit Euch!“, gratuliert Ausbildungsleiterin Melanie Sielemann. „Auch danke ich allen AUBIanerinnen und AUBIanern, die Celine und Florian in den vergangenen drei Jahren gefordert und gefördert haben, insbesondere den beiden Ausbildern Florian Horstmeier und Fabian Köstring.“



Derzeit hat AUBI-plus vier Auszubildende; vier weitere starten in wenigen Wochen. Schülerinnen und Schüler, die sich für eine Ausbildung bei AUBI-plus interessieren, können sich auf karriere.aubi-plus.de/ausbildung-bei-uns/ über freie Plätze informieren.