AUBI-plus schließt sich Initiative Klischeefrei an

Schülerinnen und Schüler sind vielfältig. Ihr künftiger Beruf sollte zu ihren Stärken und zu ihrer Lebensplanung passen – frei von Klischees. Die Initiative Klischeefrei möchte junge Menschen dabei unterstützen und verfolgt das Ziel, bundesweit eine geschlechtergerechte Berufs- und Studienwahl zu etablieren. Zu den Partnerorganisationen, die die Initiative unterstützen, zählt ab sofort die AUBI-plus GmbH aus Hüllhorst, die unter aubi-plus.de eines der führenden Ausbildungsportale in Deutschland betreibt.„Wenn wir Jugendliche in ihrer Berufsorientierung beraten und sie dabei unterstützen, einen passenden Beruf für sich zu finden, schauen wir auf die persönliche Motivation, die individuellen Stärken, Fähigkeiten und Interessen“, sagt Heidi Becker aus der Unternehmenskommunikation von AUBI-plus. „Darauf kommt es schließlich an. Das Geschlecht der Ratsuchenden spielt für uns keine Rolle. Vor diesem Hintergrund war es für uns absolut logisch und selbstverständlich, uns der Initiative Klischeefrei anzuschließen. Schülerinnen und Schüler sollen unvoreingenommen an die Berufswahl herangehen und alle für sie interessanten Berufsgruppen in Betracht ziehen, ganz egal, ob in dem von ihnen favorisierten Bereich mehr Männer oder mehr Frauen arbeiten.“Wie Orientierung und Berufswahl frei von Geschlechterklischees aussehen, zeigen auch die Tools, die AUBI-plus für junge Menschen im Übergang von der Schule in den Beruf entwickelt hat: Berufs-Check, Stärken-Check und Bewerberdatenbank. Alle Tools stehen kostenfrei zur Verfügung.Beim Berufs-Check liegt der Fokus auf den persönlichen Interessen und Vorlieben der Schülerinnen und Schüler. Der Stärken-Check fragt nach den individuellen Stärken. Das Besondere: Zusätzlich zu ihrer Selbsteinschätzung bekommen die Jugendlichen eine Fremdeinschätzung von ihren Eltern, Freunden und Bekannten. Anhand des so erstellten Profils werden passende Berufe vorgeschlagen. Weder beim Berufs- noch beim Stärken-Check müssen Nutzerinnen und Nutzer ihr Geschlecht angeben.Auch bei der Bewerberdatenbank entfällt diese Angabe: Wer einen Ausbildungsplatz sucht und von Ausbildungsbetrieben gefunden werden möchte, trägt sein Bewerberprofil in die Bewerberdatenbank ein. Die persönlichen Daten werden anonymisiert dargestellt, d. h. die Betriebe, die in der Datenbank nach neuen Auszubildenden suchen, wissen gar nicht, ob es sich bei dem einzelnen Profil um eine Schülerin oder einen Schüler handelt.„Als Ausbildungsoptimierer freuen wir uns sehr, jetzt Partnerorganisation der Initiative zu sein und uns zusammen mit weiteren Partnern für eine klischeefreie Berufswahl zu engagieren", so Becker. „Es ist einfach schön, dazu beitragen zu können, dass junge Menschen ganz unbefangen einen Beruf finden, der zu ihnen passt und den sie gerne ausüben."Die Initiative Klischeefrei macht sich für eine Berufs- und Studienwahl frei von Geschlechterklischees stark. Der bundesweite Zusammenschluss von Partnerorganisationen aus Bildung, Politik, Wirtschaft, Praxis und Wissenschaft setzt zielführende Maßnahmen um, vernetzt sich und tauscht Materialien und gute Praxis aus. Mehr im Web unter: www.klischee-frei.de