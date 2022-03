7. Deutsches Ausbildungsforum thematisiert Zukunft der Ausbildung

Am 10. und 11. Mai findet in Bad Oeynhausen das 7. Deutsche Ausbildungsforum statt. Schwerpunkte des Praktiker-Events sind die betriebliche Ausbildung im Wandel der Zeiten, zukünftige Entwicklungen und die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen für Ausbilderinnen und Ausbilder. Die Online-Anmeldung ist geöffnet. Veranstalter ist die AUBI-plus GmbH.Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass es Ereignisse geben kann, die Etabliertes von jetzt auf gleich in Frage stellen können, Veränderungen und neues Denken erfordern und kreative Lösungsansätze in kurzer Zeit verlangen. Die betriebliche Ausbildung musste von heute auf morgen anders gedacht werden, Bereitschaft und Kompetenz für Veränderungen sowie neues Handeln waren auf vielen Ebenen notwendig und tatsächlich auch möglich.Doch wie gelingt es überhaupt, dass Beschäftigte und Auszubildende willens und in der Lage sind, die Entwicklungen mitzugehen und mitzugestalten, über den Tellerrand hinauszuschauen, mitzudenken, aktiv Veränderungen anzustoßen und sich lebenslang weiterzuentwickeln und zu lernen? Dieser Frage geht Prof. Dr. Jutta Rump, Direktorin am Institut für Beschäftigung und Employability IBE, in ihrem Vortrag „Die 3 E’s: Employability + Empowerment = Exzellenz“ mit anschließender Podiumsdiskussion nach.Was brauchen wir, um unsere Alltagsprobleme zu meistern, oder um über Grenzen hinaus gehen zu können? Was gibt uns Kraft? Was begeistert uns? Der kluge Umgang mit psychischen und emotionalen Grundbedürfnissen kann helfen, seine Mitmenschen, Mitarbeiter und sich selbst zu motivieren. Diese sogenannten „basic needs“ betrachtet Prof. Dr. med. Volker Busch von der Klinik für Psychiatrie der Universität Regensburg in seinem Vortrag „Motivation mit Herz und Hirn – Was bewegt uns?“ Er ist Oberarzt, wissenschaftlicher AG-Leiter, Bestseller-Autor und zertifizierter Speaker (National Speakers Association).10 Jahre Studie Azubi-Recruiting Trends – Was hat sich verändert, was ist geblieben und wie wird sich Ausbildung in Zukunft entwickeln? Felicia Ullrich, Geschäftsführerin von u-form Testsysteme, gibt exklusive Vorab-Einblicke in die diesjährige Studie, stellt ausgewählte Ergebnisse vor und nennt die ersten wichtigsten Learnings der 2022er Studie für die Ausbildungsarbeit.Moderiert wird das 7. Deutsche Ausbildungsforum von Michaela Padberg. Weitere Informationen, das vollständige Programm sowie die Online-Anmeldung sind im Internet zu finden unter www.deutsches-ausbildungsforum.de . Der Forums-Hashtag lautet #DAFnews.Am Ende des ersten Forumstages findet eine Abendveranstaltung mit Preisverleihung statt. Geehrt werden die Betriebe, die in den letzten 12 Monaten das Gütesiegel BEST PLACE TO LEARN® erhalten haben und bei der dazugehörigen Zertifizierung die besten Ergebnisse erzielen konnten. Zusätzlich vergibt die Techniker Krankenkasse, die die Veranstaltung als Gesundheitspartner unterstützt, den „Gesundheitspreis Ausbildung“ an jene Unternehmen, die sich durch besondere Angebote für junge Beschäftigte im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung auszeichnen.Das Deutsche Ausbildungsforum (DAF) ist eine jährlich stattfindende, praxisorientierte Veranstaltung, die sich insbesondere an das betriebliche Ausbildungspersonal richtet. Auf dessen Tätigkeiten und Bedürfnisse ist das Programm abgestimmt, mit dem Ziel, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende der Veranstaltung wertvolle, praktische Tipps und Informationen mitnehmen, die sie für die tägliche Arbeitspraxis nutzen können.